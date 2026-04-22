ООН надасть Україні $500 млн на відновлення енергетики

До кінця 2026 року Програма розвитку ООН збільшить закупівлі для енергетики України на $140 млн

Програма розвитку ООН (ПРООН) збільшить допомогу Україні на відновлення енергетики до $500 млн у 2026 році. Рішення було ухвалено після звернення Постійного представництва України при ООН, яке передало керівництву програми оновлений перелік нагальних потреб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипмісію.

Як зазначається, Програма розвитку ООН закупила для України енергетичне обладнання загальною потужністю 572,3 МВт на суму $360 млн. Ця допомога забезпечила електро- і теплопостачання, а також роботу систем водопостачання й водовідведення.

Серед нових проєктів – введення в експлуатацію когенераційних установок у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окремі великі об'єкти, як-от газотурбінні установки, найближчим часом підключать до енергосистеми.

До кінця 2026 року портфель закупівель ПРООН у сфері енергетики для України зросте ще на $140 млн. Загалом допомога від Програма розвитку ООН цьогоріч сягне пів мільярда доларів. Підтримку проєктам ПРООН в Україні надають держави-донори та інституції, серед яких ЄС, Данія, Норвегія, Швеція та Японія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.