Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ
Гендирекор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про тиск від НБУ
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Регулятор заявив про порушення в управлінні та контролі ризиків, а Смілянський заговорив про тиск через «Укрпошта Банк»

Національний банк України застосував заходи впливу до АТ «Укрпошта» та наклав на компанію штраф у розмірі 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 18 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Причини санкцій та позиція НБУ

У Нацбанку зазначили, що підставою для застосування санкцій стали результати безвиїзного нагляду, а також інспекційної перевірки компанії станом на 1 листопада 2025 року.

«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ фото 1
скріншот: bank.gov.ua

За даними регулятора, «Укрпошта» як надавач фінансових платіжних послуг не забезпечила належну роботу системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками.

У НБУ наголосили, що такі порушення суперечать вимогам Закону України «Про платіжні послуги», а також положенню про вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг.

«Укрпошта» має сплатити штраф до державного бюджету протягом п’яти робочих днів після отримання офіційного рішення комітету.

Конфлікт навколо «Укрпошта Банку»

Водночас генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський раніше заявляв, що штрафи з боку НБУ є проявом тиску на компанію та можуть бути пов’язані зі створенням «Укрпошта Банку».

За словами Смілянського, претензії регулятора стосувалися вимоги надавати Нацбанку порядок денний та протоколи засідань наглядової ради.

В «Укрпошті» вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та можуть обмежувати автономність наглядових органів державної компанії.

Смілянський також повідомляв, що компанія виконала попереднє рішення НБУ та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його у судовому порядку.

Публічна суперечка між Смілянським і НБУ

Після заяв «Укрпошти» Нацбанк опублікував допис, у якому поставив під сумнів професійну компетентність керівника компанії. У відповідь Смілянський різко розкритикував позицію регулятора.

«Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в «ігорці» та в інших «гарних» справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості», – відповів Смілянський.

Він також заявив, що НБУ «трохи втратив береги» та розуміння українського законодавства.

Нагадаємо, 17 березня Національний банк уже штрафував «Укрпошту» на 255 тис. грн. Тоді керівництво компанії також заявляло про незгоду з позицією регулятора та намір оскаржити санкції.

Читайте також:

Теги: тарифи санкції Укрпошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канали процентної трансмісії НБУ залишаються слабкими і не здатними помітно впливати на інфляцію
До«шагались»… Інфляція продовжує прискорюватися
11 травня, 19:45
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
27 квiтня, 12:10
Як зазначається, коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу
Meest Пошта підвищила ціни: скільки коштує відправити посилку
20 квiтня, 12:54
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
29 квiтня, 13:24
29 квітня 2026 року ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
Нафта по $140? Спікер парламенту Ірану зробив невтішну заяву
30 квiтня, 03:04
Очільник мінфіну Литви Кріступас Вайтікунас підкреслив, що санкції проти Росії мають впроваджуватися без жодних винятків
Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії
5 травня, 16:31
Микола Азаров очолював уряд України з березня 2010 року по січень 2014 року за часів президентства Віктора Януковича
Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина
7 травня, 08:44
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
12 травня, 21:56
Основна проблема «Укрзалізниці» полягає не у вантажних тарифах, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень, підкреслюють в асоціації
Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду
15 травня, 15:04

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ
«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua