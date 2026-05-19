«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Регулятор заявив про порушення в управлінні та контролі ризиків, а Смілянський заговорив про тиск через «Укрпошта Банк»

Національний банк України застосував заходи впливу до АТ «Укрпошта» та наклав на компанію штраф у розмірі 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 18 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Причини санкцій та позиція НБУ

У Нацбанку зазначили, що підставою для застосування санкцій стали результати безвиїзного нагляду, а також інспекційної перевірки компанії станом на 1 листопада 2025 року.

За даними регулятора, «Укрпошта» як надавач фінансових платіжних послуг не забезпечила належну роботу системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками.

У НБУ наголосили, що такі порушення суперечать вимогам Закону України «Про платіжні послуги», а також положенню про вимоги до системи управління надавачів фінансових платіжних послуг.

«Укрпошта» має сплатити штраф до державного бюджету протягом п’яти робочих днів після отримання офіційного рішення комітету.

Конфлікт навколо «Укрпошта Банку»

Водночас генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський раніше заявляв, що штрафи з боку НБУ є проявом тиску на компанію та можуть бути пов’язані зі створенням «Укрпошта Банку».

За словами Смілянського, претензії регулятора стосувалися вимоги надавати Нацбанку порядок денний та протоколи засідань наглядової ради.

В «Укрпошті» вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та можуть обмежувати автономність наглядових органів державної компанії.

Смілянський також повідомляв, що компанія виконала попереднє рішення НБУ та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його у судовому порядку.

Публічна суперечка між Смілянським і НБУ

Після заяв «Укрпошти» Нацбанк опублікував допис, у якому поставив під сумнів професійну компетентність керівника компанії. У відповідь Смілянський різко розкритикував позицію регулятора.

«Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в «ігорці» та в інших «гарних» справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості», – відповів Смілянський.

Він також заявив, що НБУ «трохи втратив береги» та розуміння українського законодавства.

Нагадаємо, 17 березня Національний банк уже штрафував «Укрпошту» на 255 тис. грн. Тоді керівництво компанії також заявляло про незгоду з позицією регулятора та намір оскаржити санкції.