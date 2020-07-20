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    У світі

    Білорусь вперше за 12 років призначила посла у США

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    До &laquo;похолодання&raquo; двосторонніх відносин новопризначений посол вже працював у посольстві Білорусі в США - ЗМІ - Білорусь вперше за 12 років призначила посла у США
    До «похолодання» двосторонніх відносин новопризначений посол вже працював у посольстві Білорусі в США - ЗМІ

    Послом Білорусі у США став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко

    Президент Білорусі вперше за 12 років призначив посла у США Про це повідомляє TUT.by. 

    Зазначається, що послом Білорусі у США став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

    Видання інформує, що до «похолодання» двосторонніх відносин новопризначений посол вже працював у посольстві Білорусі в США. У 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008-го по 2014-й — тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США.

    У 2014 році Кравченко повернувся до Мінська і очолював відділ США і Канади управління Америки, а потім — управління Америки МЗС. На посаду заступника міністра був призначений в 2017 році.

    Нагадаємо, в Білорусі і США з 2008 року немає послів. Їх місця займають тимчасові повірені.

    Також Лукашенко призначив послів у Нідерланди, Австрію, Великобританію і Казахстан.

    Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що опозиція спробує скинути владу силою.

    Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні». 

    Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

    До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.

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    МЗС Білорусь США Казахстан Нідерланди посол президент опозиція Олег Кравченко
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