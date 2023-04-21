Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн

«Укрзалізниця» запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень, який почне курсувати з 24 квітня. Про це повідомляє пресцентр перевізника.

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«Зустрічайте новий альтернативний шлях повернення з Австрії та Угорщини до України. 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень», – йдеться в повідомленні.

Відправлятиметься з Відня вагон щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 – 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю кріпиться до потяга №750 Ужгород – Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

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«Зворотно з Києва розпочинайте свій шлях на поїзді №749 Київ – Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибуття у Чоп о 01:10. Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп – Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 – 08:40, прибуття до Відня об 11:21», – зазначають в «Укрзалізниці».

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах «Укрзалізниці». А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті та на сайті.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська.