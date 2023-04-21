Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше
Відправлятиметься з Відня вагон щодня о 16:42
фото: «Укрзалізниця»

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн

«Укрзалізниця» запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень, який почне курсувати з 24 квітня. Про це повідомляє пресцентр перевізника.

«Зустрічайте новий альтернативний шлях повернення з Австрії та Угорщини до України. 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень», – йдеться в повідомленні.

Відправлятиметься з Відня вагон щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 – 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю кріпиться до потяга №750 Ужгород – Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львів 11:00 – 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

«Зворотно з Києва розпочинайте свій шлях на поїзді №749 Київ – Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибуття у Чоп о 01:10. Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп – Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 – 08:40, прибуття до Відня об 11:21», – зазначають в «Укрзалізниці».

Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше фото 1

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах «Укрзалізниці». А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті та на сайті.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська.

Теги: потяг Угорщина Австрія Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54
«Укрзалізниця» вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська
Вчора, 17:11
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак разом із працівницями «Укрзалізниці»
«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»
Вчора, 10:38
Правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині
Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)
18 квiтня, 12:41

Суспільство

Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)
Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)
Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше
Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше
На фронті загинув відомий адвокат
На фронті загинув відомий адвокат
Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита
Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита
Екссоратниця Януковича Ганна Герман «засвітилася» на іспанському курорті (фото)
Екссоратниця Януковича Ганна Герман «засвітилася» на іспанському курорті (фото)
Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії
Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
31K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
27K
Викрадення Ірини Білик
15K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
15K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Сьогодні, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту