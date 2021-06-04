Добровольці батальйону «Айдар» отримали статус учасників бойових дій

Упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях

У п’ятницю, 4 червня, в Офісі президента вручили посвідчення учасників бойових дій 26 добровольцям. Про це повідомили в ОП.

В Офісі Президента України відбулося чергове засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Главі держави.

Зокрема, голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Голоднюк вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.

Упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

«Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», – сказав Сергій Куніцин.

Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Нагадаємо, понад 400 тисяч осіб в Україні на сьогодні мають статус учасників бойових дій. Протягом минулого року відповідні посвідчення отримали 27 293 людини, а у січні 2021 – 303 людини.

«Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення) внесена інформація про 405 711 учасників бойових дій (в тому числі жінок – 19 402)», – зазначили у міністерстві у справах ветеранів.

Позаминулого року добровольцям війни на Донбасі спростили надання статусу УБД. 4 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2045-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції». Завдяки документу, понад 3 тисячі добровольців війни на Донбасі зможуть отримати статус учасника бойових дій та передбачені ним соціальні гарантії. 23 грудня президент Володимир Зеленський підписав документ.