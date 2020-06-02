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    В Одесі минулого тижня народилися 183 дитини

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    В Одесі минулого тижня народилися 183 дитини

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 183 немовлят, що на 14 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі новоспечених одеситів - три пари близнюків.

    Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ рівно сто. Маленькі одеситки також демонструють хороші темпи приросту - за минулий тиждень побачили світ 83 новонароджених дівчинки, що на 15 більше, ніж попереднього тижня.

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явився на світ 51 немовля.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

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