В Одесі минулого тижня народилися 183 дитини
Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень
Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 183 немовлят, що на 14 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі новоспечених одеситів - три пари близнюків.
Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ рівно сто. Маленькі одеситки також демонструють хороші темпи приросту - за минулий тиждень побачили світ 83 новонароджених дівчинки, що на 15 більше, ніж попереднього тижня.
Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явився на світ 51 немовля.
Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.