ISW назвав напрямок, на якому РФ може розпочати масштабний наступ

Російські війська, ймовірно, зможуть розпочати широкомасштабну наступальну операцію лише на одному напрямку

Ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області. Так росіяни сподіваються розвинути стабільний, але незначний прогрес своїх військ у цьому секторі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області. Водночас аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Зазначається, що українські війська, ймовірно, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Також йдеться про те, шо російські сили залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР до великомасштабного механізованого штурму поблизу Тоненького 30 березня. При цьому під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, а лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.

На думку аналітиків, здатність України захиститися від нещодавнього наступу, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак.

Водночас готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті, однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше ЗСУ повідомляли, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

До слова, у 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту.