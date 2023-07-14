Дощі охоплять усю Україну: прогноз погоди на 14 липня

Температура в країні вдень коливатиметься від 20 до 31°

Подекуди сьогодні випаде град

У п’ятницю 14 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. В усіх регіонах дощитиме, місцями очікується град і сильний вітер. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, в усій Україні підуть короткочасні дощі з грозами. Уночі у північно-західній частині, а вдень у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, на Лівобережжі в окремих районах – град.

Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. Удень в Україні, крім західних областей, пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів – до 22°. Удень прогріється до 20-25°, на Закарпатті та в південній частині – до 26-31°.

Прогноз погоди на 14 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Уночі піде помірний, а вдень значний дощ із грозою.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, вдень сягне 20-25°. У столиці вночі очікується 17-19°, вдень – 21-23°.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У зв’язку зі значним дощем, грозою та поривами вітру 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності.