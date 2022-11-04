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Дощі пройдуть у трьох областях: прогноз погоди на 4 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дощі пройдуть у трьох областях: прогноз погоди на 4 листопада
Найтепліше буде на Закарпатті
фото ілюстративне

У центральних та східних областях пройдуть невеликі дощі

У п'ятницю, 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Київщині, Сумщині та Луганщині. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті від 3° тепла до 2° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.

Дощі пройдуть у трьох областях: прогноз погоди на 4 листопада фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: прогноз погоди Україна дощ

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