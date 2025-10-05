Головна Світ Соціум
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
Для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників
фото з відкритих джерел

Туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту

На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників.

Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці 3 жовтня й тривала протягом усієї суботи 4 жовтня, як повідомила місцева туристична компанія. Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту.

Тим часом по інший бік кордону, у Непалі, сильні дощі спричинили зсуви й раптові повені, що заблокували дороги, зруйнували мости та забрали життя щонайменше 47 людей, розповіли в поліції.

Ще 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів у східному окрузі Непалу, Іламі, що межує з Індією. Також дев’ять людей, яких змило водою, вважаються зниклими безвісти. В інших частинах гімалайської країни через удари блискавки загинули троє людей.

За інформацією Reuters, метеорологи прогнозують, що дощі в Непалі триватимуть до понеділка 6 жовтня. Влада запевнила, що вживає «максимальних заходів обережності та запобіжних заходів», щоб допомогти постраждалим.

Нагадаємо, тисячі людей залишилися без електроенергії на Західних Балканах після того, як ранні снігопади спричинили масштабні аварії. 

Також в Австралії у суботу, 2 серпня, вперше за багато років випав сніг. Зокрема південь штату Квінсленд та штат Новий Південний Уельс, накрив холодний фронт. Хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця. Про це пише «Главком»із посиланням на The Guardian. Видання зазначає, що багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг уперше в житті.

Теги: дороги Еверест влада негода

