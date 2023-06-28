В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода

Укргідромецентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища

Сьогодні, 28 червня, у п'яти областях України очікуються несприятливі погодні умови. Про це застерігає Український гідрометцентр. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив

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«Вдень 28 червня у південно-східній частині країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

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Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Херсонська.

Нагадаємо, у середу 28 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі в більшості західних, північних та центральних областей, а вдень в усій Україні підуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами.

Крім того, у південно-східній частині вдень в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с. Вітер подме південно-західний, західний, 7-12 м/с. Удень у північно-західній частині місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.