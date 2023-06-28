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В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода
фото: пресслужба ДСНС

Укргідромецентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 

Сьогодні, 28 червня, у п'яти областях України очікуються несприятливі погодні умови. Про це застерігає Український гідрометцентр. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив

«Вдень 28 червня у південно-східній частині країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода фото 1

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

  • Луганська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Херсонська.

Нагадаємо, у середу 28 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі в більшості західних, північних та центральних областей, а вдень в усій Україні підуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами.

Крім того, у південно-східній частині вдень в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с. Вітер подме південно-західний, західний, 7-12 м/с. Удень у північно-західній частині місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Теги: вітер негода погода дощ

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