Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня

На півдні країни сьогодні прогріється майже до 30°

У вівторок 27 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких областях підуть дощі, що подекуди супроводжуватимуться грозами. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у східних, північно-східних, а вдень і в західних, Вінницькій та Житомирській областях підуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме західний, північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 20-25°. На Сумщині, Чернігівщині та Харківщині прогріється до 17-22°. У південній частині країни вночі буде 15-20°, а вдень сягне 24-29°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 11-16°, вдень – 20-25°. У Києві вночі очікується 12-14°, вдень сягне 22-24°.