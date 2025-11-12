Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості областей України діють графіки відключень світла.

Як повідомлялося, через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, була знеструмлена частина міста Суми.

До слова, в умовах стабілізаційних відключень електроенергії пішоходи, особливо ті, які з настанням холодів обирають переважно одяг темних кольорів, стають малопомітними для водіїв. Жителі мають одягати у вечірню пору світловідбиваючі речі – флікери. Вони можуть бути у формі значка, браслета, наліпки або бути частиною одягу, наприклад жилетом.