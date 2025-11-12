Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості областей України діють графіки відключень світла.

Як повідомлялося, через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, була знеструмлена частина міста Суми.

До слова, в умовах стабілізаційних відключень електроенергії пішоходи, особливо ті, які з настанням холодів обирають переважно одяг темних кольорів, стають малопомітними для водіїв. Жителі мають одягати у вечірню пору світловідбиваючі речі – флікери. Вони можуть бути у формі значка, браслета, наліпки або бути частиною одягу, наприклад жилетом.

Читайте також:

Теги: електроенергія Укренерго відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Президенту потрібна довіра суспільства, і він може її повернути
Сьогодні, 12:30
Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволятиме безпекова ситуація
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
22 жовтня, 10:52
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59
За командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення
Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
18 жовтня, 17:42
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Чи будуть відключати світло 29 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
28 жовтня, 19:23
Побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00
Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики
25 жовтня, 21:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
31 жовтня, 21:59

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома
На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
Частина Сум залишилася без світла: причина
Частина Сум залишилася без світла: причина
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua