Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Сергій Лещенко: «Працівники «Укрзалізниці» увійдуть до національного пантеону героїв після закінчення цієї війни»

Російські атаки на залізницю мають чіткий сценарій: знищення тягових підстанцій і депо, щоб паралізувати маршрути та підвищити витрати на перевезення. Про це розповів член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому». 

«Я б не хотів переходити до якихось конкретних цифр, але ви самі бачите фотографії – того ж палаючого депо в Гребінці, де відбувається обслуговування рухомого складу і локомотивів, і розташована тягова підстанція», – зазначив Лещенко.

У ніч на 8 листопада російські війська розтрощили ключове залізничне депо в Гребінці Полтавської області
У ніч на 8 листопада російські війська розтрощили ключове залізничне депо в Гребінці Полтавської області
фото з відкритих джерел

За словами Сергія Лещенка, сценарій ворога зрозумілий: «Вони знищують, в першу чергу, тягові підстанції, щоб потяги не були спроможні їхати на електротязі і були змушені переходити на дизельну тягу, яка втричі дорожча. Цим створюються величезні проблеми: обриваються нитки маршрутів, зокрема, для перевезення вантажів на порти Одещини».

Лещенко зазначив, що після удару по Гребінці спростували алармістські повідомлення, що тепер буде паралізоване сполучення в центральній Україні.

«Ці заяви роблять люди, які або намагаються заробляти політичні бали, або просто не розуміють, як здійснюються пасажирські перевезення в Україні. Як ви бачите, сполучення не зникло, хоча не виключаю, що наша спроможність відновлювати рух може спонукати ворога далі атакувати «Укрзалізницю», – підсумував Лещенко.

Нагадаємо, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає член наглядової ради Сергій Лещенко, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць.

Також Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці». 

Читайте також:

Теги: росія Сергій Лещенко війна Укрзалізниця обстріл українці перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Ліміт на бензин поширили в РФ: обмеження діють на АЗС ще трьох регіонів
Росія вводить нові обмеження на бензин у трьох регіонах через перебої з постачанням
21 жовтня, 14:58
Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
22 жовтня, 10:33
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу Здоров'я нації
5 листопада, 13:05
Четвертокласники на екскурсії в Національному музеї історії України
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України? Освіта
24 жовтня, 21:15
Повернення українців додому залежить від багатьох обставин
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
30 жовтня, 16:43
Росія готується до повної ізоляції інтернету
Росія готується до повної ізоляції інтернету
10 листопада, 22:47
РФ створили війська безпілотних систем, які раніше представили ЗСУ
Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні
12 листопада, 15:15

Суспільство

Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua