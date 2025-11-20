Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія

Сергій Лещенко: «Працівники «Укрзалізниці» увійдуть до національного пантеону героїв після закінчення цієї війни»

Російські атаки на залізницю мають чіткий сценарій: знищення тягових підстанцій і депо, щоб паралізувати маршрути та підвищити витрати на перевезення. Про це розповів член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому».

«Я б не хотів переходити до якихось конкретних цифр, але ви самі бачите фотографії – того ж палаючого депо в Гребінці, де відбувається обслуговування рухомого складу і локомотивів, і розташована тягова підстанція», – зазначив Лещенко.

У ніч на 8 листопада російські війська розтрощили ключове залізничне депо в Гребінці Полтавської області фото з відкритих джерел

За словами Сергія Лещенка, сценарій ворога зрозумілий: «Вони знищують, в першу чергу, тягові підстанції, щоб потяги не були спроможні їхати на електротязі і були змушені переходити на дизельну тягу, яка втричі дорожча. Цим створюються величезні проблеми: обриваються нитки маршрутів, зокрема, для перевезення вантажів на порти Одещини».

Лещенко зазначив, що після удару по Гребінці спростували алармістські повідомлення, що тепер буде паралізоване сполучення в центральній Україні.

«Ці заяви роблять люди, які або намагаються заробляти політичні бали, або просто не розуміють, як здійснюються пасажирські перевезення в Україні. Як ви бачите, сполучення не зникло, хоча не виключаю, що наша спроможність відновлювати рух може спонукати ворога далі атакувати «Укрзалізницю», – підсумував Лещенко.

Нагадаємо, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає член наглядової ради Сергій Лещенко, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць.

Також Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці».