Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані

У ніч на 23 жовтня у Рязані пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, було атаковано Рязанський нафтопереробний завод та аеродром «Дягілєво». Про це повідомляє «Главком».

За попередніми даними, безпілотники вчергове атакували стратегічні об'єкти регіону. ЗМІ повідомляли, що над містом було чутно не менше десяти вибухів.

Удари могли пошкодити склади палива та інфраструктуру аеродрому. У мережі також зʼявилися відео із наслідками нічної атаки. Пожежа сталася в районі блоку каталітичного крекінгу або гідроочищення. Російська влада поки не коментувала удари.

Варто зазначити, що Рязанський нафтопереробний комбінат входить до складу «Роснєфті». Фактична переробка нафти в останні роки – близько 12–13 млн тонн на рік. У серпні, після ударів безпілотниками, завод тимчасово скоротив виробничі потужності.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня у Копейську в Челябінській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що місто масовано атакували безпілотники, зокрема було уражено АТ «Завод «Пластмас»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Як повідомлялося, дев'ятеро людей загинули та ще п'ятеро дістали поранення через вибухи на заводі «Пластмас» у Копейську Челябінської області.