Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
Мешканці Волгорєченська повідомляли про сильні вибухи
скріншот з відео з соцмереж

Загальна встановлена потужність Костромської ГРЕС становить близько 3 600 МВт

У ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ Костромської області. Про це повідомляє «Главком».

Мешканці Волгореченська повідомили про кілька сильних вибухів і пожежу. Тим часом губернатор Костромської області Сергій Сітніков повідомив, що у Волгорєченську було відбито атаку дронів.

«Під ранок мешканці міста чули роботу захисної системи – пролунало кілька гучних хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає», – заявив він.

Костромська ГРЕС (Філія ВАТ «Інтер РАО – Електрогенерація» «Костромська ГРЕС») – теплова електростанція, розташована на правому березі Волги. Встановлена електрична потужність – 3600 МВт (8 турбін К-300-240 потужністю 300 МВт і одна турбіна К-1200-240-3 потужністю 1200 МВт). Вид палива – природний газ, мазут. Виробництво електроенергії у 2010 році – 12 559,927 млн кВтг. КІУМ – 39,8%. Питома витрата палива на відпущену е/енергію – 306 гут/кВтг.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак. Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

Крім того, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.

