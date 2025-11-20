Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни

Президент окреслив американцям принципові позиції України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, а саме пункти плану, щоб закінчити війну. Президент підкреслив, що США виклали у плані своє бачення закінчення війни. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

«Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення.

Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі», – сказав президент.

Нагадаємо, днями західні ЗМІ опублікували низку матеріалів про розробку «мирного плану» США щодо російсько-української війни. Йдеться про 28-пунктний план мирного врегулювання між Україною та Росією. Народний депутат опублікував всі можливі пункти.

Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Щодо окупованих територій, Крим, Донецьк і Луганськ визнаються російськими, а Херсон і Запоріжжя залишаються «замороженими» на лінії зіткнення, «замороженими» до остаточного врегулювання. Частина територій може стати демілітаризованими зонами під контролем Росії.

У пунктах так званого мирного плану розглядається поступове зняття санкцій з РФ та повернення країни додо G8. Також Україна зобов'язується бути позаблоковою та відмовляється від НАТО, отримує гарантії безпеки від США, але з обмеженнями на чисельність ЗСУ та без’ядерний статус, проте має право на вступ до Європейського Союзу.

Також зазначено, що через 100 днів після підписання угоди Україна має провести вибори.