Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
фото: Офіс президента

Президент окреслив американцям принципові позиції України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, а саме пункти плану, щоб закінчити війну. Президент підкреслив, що США виклали у плані своє бачення закінчення війни. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

«Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення.

Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі», – сказав президент.

Нагадаємо, днями західні ЗМІ опублікували низку матеріалів про розробку «мирного плану» США щодо російсько-української війни. Йдеться про 28-пунктний план мирного врегулювання між Україною та Росією. Народний депутат опублікував всі можливі пункти.

Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Щодо окупованих територій, Крим, Донецьк і Луганськ визнаються російськими, а Херсон і Запоріжжя залишаються «замороженими» на лінії зіткнення, «замороженими» до остаточного врегулювання. Частина територій може стати демілітаризованими зонами під контролем Росії.

У пунктах так званого мирного плану розглядається поступове зняття санкцій з РФ та повернення країни додо G8. Також Україна зобов'язується бути позаблоковою та відмовляється від НАТО, отримує гарантії безпеки від США, але з обмеженнями на чисельність ЗСУ та без’ядерний статус, проте має право на вступ до Європейського Союзу.

Також зазначено, що через 100 днів після підписання угоди Україна має провести вибори.

Кордон Естонії та Росії
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
27 жовтня, 18:48
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
22 жовтня, 16:57
Раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
25 жовтня, 15:53
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
30 жовтня, 03:33
Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону
Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ (відео)
31 жовтня, 06:22
Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
17 листопада, 12:58
Президент очікує, що анонсовані ініціативи стануть частиною ширшої стратегії захисту прифронтових територій
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
7 листопада, 16:31
Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських і білоруських терористів від міжнародних змагань
Міністр Бідний: Продовжуємо роботу щодо відсторонення російських терористів від змагань
13 листопада, 13:40
Президент підписав указ №849/2025
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей
Вчора, 21:24

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
