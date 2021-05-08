Кравчук відправив «до чортової матері» прокремлівських політиків в Україні

Кравчук вважає, що політики, які живуть російською пропагандою, мають залишити Україну

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що деякі українські політики «співають і підтримують» те, що у Росії про Україну розповідають кремлівські пропагандисти. Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Він додав, що таким людям не місце у владі.

«Як би вони не маскувалися, як би вони не підлаштовувалися під те, що вони за народ і за Україну, за щасливе життя… Вони ні біса не знають, бо виросли в інших умовах. Вони живуть ідеологією кремлівською, Соловйових, Кисельових й інших. Їм треба слухати Україну, якщо хочуть тут жити. А як не хочуть – до чортової матері з України. Ось моя їм порада», – виступив Кравчук.

Нагадаємо, всередині квітня загін кораблів Каспійської флотилії Російської Федерації перебазувався у води Чорного моря. Загін складався з 15 кораблів Каспійської флотилії. Зокрема, там було три артилерійських, вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.

Також Російська Федерація оголосила про закриття до кінця жовтня доступу до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму, в тому числі ділянки акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, району біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та ділянки біля західного краю Криму. Заходи пояснюються проведенням військових навчань.

Понад пів сотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків візьмуть участь у навчаннях над акваторією Чорного моря. У навчаннях задіють літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту: винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Зазначається, що літаки запустять ракети і виконають бомбометання по морських цілях.

Також представник держдепартаменту США Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.

Додамо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.