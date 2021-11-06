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    Патріарх Варфоломій розповів про самопочуття після перенесеної операції

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    Вселенський патріарх повернеться в Стамбул 7 листопада - Патріарх Варфоломій розповів про самопочуття після перенесеної операції

    Вселенський патріарх повернеться в Стамбул 7 листопада

    Фото з відкритих джерел

    Вселенський патріарх почувається добре та в кінці місяця планує відвідати Грецію

    Вселенський патріарх Варфоломій, який переніс стентування в американській лікарні, почувається добре та в кінці місяця планує відвідати Грецію. Про це він сказав в інтерв’ю грецькому телеканалу ERT.

    «Я почуваюся дуже добре, слава Богу. Це була маленька пригода, вона тривала недовго», - сказав Вселенський патріарх.

    За його словами, в кінці місяця він здійснить візит у Грецію. Зокрема, 20 листопада в Афінах заплановані урочистості з нагоди 30-річчя інтронізації патріарха Варфоломія.

    Як інформує телеканал, Вселенський патріарх повернеться зі США в Стамбул 7 листопада.

    Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалий переліт і напружений графік. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

    У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікувалося, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

    Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

    Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

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    Теги: церква США Стамбул Вселенський патріарх Варфоломій
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    Патріарх Варфоломій розповів про самопочуття після перенесеної операції