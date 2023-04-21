Ексоратниця Януковича Ганна Герман «засвітилася» на іспанському курорті (фото)

Ексрегіоналка Ганна Герман прогулювалася продуктовим магазином у курортному місті Іспанії

Колишня соратниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман поїхала до Іспанії. Її помітили в місті Бенідорм – одному зі найзнаменитіших курортів узбережжя Коста-Бланки. Фотографію екснардепки опублікували в соціальних мережах.

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Відповідне фото потрапило до мережі. На знімку, зробленому в продуктовому магазині, знято жінку зі світлим волоссям, у якій впізнали Герман. Користувачі соціальних мереж дивуються, чому Герман поїхала в «загниваючу Європу», а не «квітучу» Сизрань, Магадан або в Ростов-на-Дону, як зробив її колишній керівник Віктор Янукович та ексрегіонали.

Жінку зі світлим волоссям, у якій впізнали колишню регіоналку, зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Бенідорм

Фото Герман із курортного міста не залишило українців байдужими. Вони бажають, щоб політикиня ніколи не повернулася в Україну та отримала справжнє покарання за свої вчинки за часів, коли ще була соратницею Януковича.

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Нараз немає підтверджень, що на цьому фото дійсно Ганна Герман, можна стверджувати лише те, що існує візуальна схожість жінки із відомої політикинею.

Минулої весни Герман нібито була помічена в Києві на похороні президента Леоніда Кравчука, який помер 10 травня 2022 року. Зазначимо, що Бенідорм розташований у затишній бухті на Середземному морі. Він вважається місцем відпочинку людей із середнім європейським статком. Водночас Бенідорм називають іспанським Нью-Йорком через велику кількість сучасних хмарочосів.

Нагадаємо, раніше Ганна Герман закликала українську владу миритися з Путіним і Лукашенком.