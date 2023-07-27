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Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
Засідання Ради Безпеки ООН планують провести 31 липня
фото з відкритих джерел

Росія скликає Радбез ООН у зв'язку з нібито «використанням Києвом терористичних методів»

Росія, яка неодноразово вчиняла терористичні акти щодо України та у багатьох державах офіційно визнана країною-терористкою, запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН. Причиною цьому стало нібито «використанням Києвом терористичних методів». Про це заявив перший заступник постійного представника країни-терористки РФ при ООН Дмитро Полянський.

Зокрема, засідання Радбезу ООН планують провести 31 липня.

«Українська тема в РБ ООН у липні ще не вичерпана. Ми запросили на 31 липня засідання у зв'язку із систематичним використанням київським режимом терористичних методів, що є фактором, який посилює кризу навколо України», – зазначив російський дипломат.

За словами Полянського, британське головування призначило засідання Ради Безпеки на 10 ранку за часом східного узбережжя США (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, на Херсонщині протягом останніх п’яти днів зменшилася кількість обстрілів. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков зазначив, що в середньому за добу росіяни б’ють по Херсонщині 200-250 разів, а ще тиждень тому ця цифра була 500-600.

Раніше очільник Африканського Союзу Азалі Ассумані заявив, що Україна та РФ повинні «мирно співіснувати».

До слова, цього тижня президент країни-агресорки Росії взявся за перо. За кілька днів до саміту «Росія-Африка» в Санкт-Петербурзі, запланованого на 27 липня, російський диктатор Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій пояснив, чому він відмовився від зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського врожаю і добрив.

Теги: росія війна тероризм Радбез ООН контрнаступ

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