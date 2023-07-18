Ексрегіонали, які підтримували Януковича, вручили дипломи українським випускникам

Національний університет фізичного виховання запросив на випуск Юрія Павленка та Ельбруса Тедеєва, які неодноразово відзначалися підтримкою одіозного президента-втікача Януковича

17 липня колишні соратники Януковича Юрій Павленко та Ельбрус Тедеєв вручили дипломи бакалаврів випускникам Національного університету фізичного виховання і спорту України. Університет радісно похвалився «зірковими» гостями, а Павленко та Тедеєв привітали випускників напутніми словами.

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«Наших найкращих випускників знайшли час привітати поважні гості, які сьогодні займають ключові посади у державі і сфері фізичного виховання та спорту», – повідомила пресслужба університету.

Ексрегіонали Павленко та Тедеєв відвідали святковий захід та сфотографувалися з випускниками. Керівництво університету не стало брати до уваги скандальну політичну кар'єру ексрегіоналів та їхню підтримку президента-втікача Віктора Януковича, адже Павленко та Тедеєв виступили перед випускниками та побажали їм всього найкращого.

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Ельбрус Тедеєв, який називав Януковича «богом і царем», виступив перед українськими випускниками

Ексрегіонала Юрія Павленка запросили на святковий захід в український національний університет фото: nuupes_ukraine/Instagram

За часів президентства Януковича Юрій Павленко виконував обов'язки Уповноваженого президента України з прав дитини. У 2019 році був обраний народним депутатом дев’ятого скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя» номером 25 у списку як член партії. Зауважимо, що після того, як у лютому 2014 року за підсумками Революції Гідності експрезидент Віктор Янукович втік з країни, його однопартієць-регіонал Ельбрус Тедеєв, котрий називав Віктора Федоровича «богом і царем», поступово зник з політичного і спортивного небосхилів. Зазначимо, що в 2020 році Тедеєв балотувався у Харківську обласну раду.

Звичайно, що Юрій Павленко є заслуженим працівником фізичної культури і спорту, а Ельбрус Тедеєв на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах у фіналі переміг дворазового чемпіона США Келлі в спортивній боротьбі.

Нагадаємо, що 17 липня до суду скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Слідством встановлено, що у вересні–жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України.