Яке релігійне свято відзначається 13 червня 2026: традиції та молитва

Свята 13 червня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія

13 червня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Акилини і Трифілія. Це свято присвячене стійкості, глибокій вірі та духовному мужності святих, які присвятили своє життя служінню Богу та захисту християнських ідеалів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія

13 червня за церковним календарем православні віряни згадують святу мученицю Акилину та святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської. Свята Акилина жила у ІІІ столітті у Фінікії. Вже у дванадцятирічному віці вона сміливо переконувала своїх подруг-язичниць навернутися до істинного Бога. Під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана юну християнку схопили. Попри страшні катування, Акилина не зреклася своєї віри, продемонструвавши силу духу, що вразила навіть її катів, і прийняла мученицьку смерть через усікновення голови. Святитель Трифілій, який жив у ІV столітті, був учнем святого Спиридона Триміфунтського. Отримавши чудову юридичну освіту в Бейруті, він залишив мирську кар'єру задля служіння Церкві. Як єпископ міста Левкусії (сучасна Нікосія на Кіпрі), він відзначився як палкий проповідник, милосердний благодійник та непохитний захисник православного віровчення.

Молитви дня

О, свята мученице Акилино, незламна квітко Христова, та святителю отче Трифілію, великий світильнику віри! До вас, як до заступників наших перед Престолом Всевишнього, щиро припадаємо. Моліть Милосердного Господа за нас, грішних, нехай укріпить Він серця наші у вірі та любові, захистить від спокус, хвороб та всякого зла. Випросіть для нашої землі мир, спокій та благословення, а нам – силу духу та мужність гідно нести свій життєвий хрест. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народних традиціях цей день часто пов'язували з посівом пізніх зернових культур та спостереженням за природою для прогнозування погоди на літо:

Якщо вранці стелиться густий туман – літо принесе щедрий врожай грибів та ягід.

Якщо бджоли з самого ранку роєм вилітають із вуликів – день буде сонячним, спекотним та безвітряним.

Якщо на Акилину з'явилося дуже багато комарів і мошок – чекайте на тривалу суху спеку.

Цей день вважався сприятливим для благодійності, допомоги ближнім та частування бідних кашею, що обіцяло достаток у домі на весь наступний рік.