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Зеленський підписав закон про виключення російської з переліку захищених в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський підписав закон про виключення російської з переліку захищених в Україні
Зеленський підписав закон №4699-IX
фото: Офіс президента

Стефанчук: мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який передбачає вилучення російської мови з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише «Главком». За його словами, документ є важливим кроком для захисту українського мовного простору та виконання європейських зобов'язань України.

«Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот», – наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що Україна продовжує захищати державну мову та водночас поважає мовне й культурне різноманіття національних спільнот.

За словами Стефанчука, ухвалене рішення спрямоване на усунення російського впливу в гуманітарній сфері та зміцнення мовної безпеки держави. «Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України», – підкреслив він.

У грудні 2025 року Рада ухвалила рішення, згідно з яким положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов більше не застосовуватимуться до російської в Україні. «За» проголосували 264 парламентарів. 

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Теги: мова закон Володимир Зеленський Руслан Стефанчук

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