38% українців ніколи не чули про Реєстр виборців: дослідження

В Україні зафіксовано брак правової обізнаності громадян про виборче законодавство та облік виборців

Понад третина населення країни не знає про існування ключової бази даних виборчих прав, а абсолютна більшість громадян плутає базові процедури голосування. Про це свідчать дані останнього дослідження Громадянської мережі «Опора», інформує «Главком».

Дані дослідження

Обізнаність: Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість 38% громадян узагалі ніколи про нього не чули.

Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість 38% громадян узагалі ніколи про нього не чули. Плутанина в термінах: Понад половина респондентів не бачать різниці між процедурою тимчасової зміни місця голосування та повною зміною виборчої адреси.

Понад половина респондентів не бачать різниці між процедурою тимчасової зміни місця голосування та повною зміною виборчої адреси. Правова безграмотність: Лише 6,8% українців чітко і правильно розуміють, що саме означає юридична зміна своєї виборчої адреси.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, створена для ведення єдиного державного обліку громадян України, які мають право голосу. Його головна мета – зберігання та обробка даних про виборців для подальшого складання списків на виборах і референдумах.

У чому полягає різниця і чому це важливо

Експерти наголошують, що ці цифри ілюструють критичний розрив між чинною правовою системою та реальним розумінням процесів з боку виборців. Зараз в Україні діють два абсолютно різних механізми, які громадянам важливо розрізняти:

Зміна виборчої адреси – є постійною процедурою, яка змінює місце голосування громадянина на всі наступні вибори.

– є постійною процедурою, яка змінює місце голосування громадянина на всі наступні вибори. Тимчасова зміна місця голосування – діє виключно на один конкретний день голосування (наприклад, для відрядження чи короткої поїздки).

Водночас соціологія виявила позитивну тенденцію: серед тих українців, які чітко розуміють процедуру тимчасової зміни місця голосування, готовність вчасно оновлювати свої персональні дані в Державному реєстрі виборців сягає 90%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна.

Також президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

До слова, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані.