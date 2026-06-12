38% українців ніколи не чули про Реєстр виборців: дослідження
В Україні зафіксовано брак правової обізнаності громадян про виборче законодавство та облік виборців
Понад третина населення країни не знає про існування ключової бази даних виборчих прав, а абсолютна більшість громадян плутає базові процедури голосування. Про це свідчать дані останнього дослідження Громадянської мережі «Опора», інформує «Главком».
Дані дослідження
- Обізнаність: Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість 38% громадян узагалі ніколи про нього не чули.
- Плутанина в термінах: Понад половина респондентів не бачать різниці між процедурою тимчасової зміни місця голосування та повною зміною виборчої адреси.
- Правова безграмотність: Лише 6,8% українців чітко і правильно розуміють, що саме означає юридична зміна своєї виборчої адреси.
У чому полягає різниця і чому це важливо
Експерти наголошують, що ці цифри ілюструють критичний розрив між чинною правовою системою та реальним розумінням процесів з боку виборців. Зараз в Україні діють два абсолютно різних механізми, які громадянам важливо розрізняти:
- Зміна виборчої адреси – є постійною процедурою, яка змінює місце голосування громадянина на всі наступні вибори.
- Тимчасова зміна місця голосування – діє виключно на один конкретний день голосування (наприклад, для відрядження чи короткої поїздки).
Водночас соціологія виявила позитивну тенденцію: серед тих українців, які чітко розуміють процедуру тимчасової зміни місця голосування, готовність вчасно оновлювати свої персональні дані в Державному реєстрі виборців сягає 90%.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни.
Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна.
Також президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.
До слова, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані.
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