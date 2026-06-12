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38% українців ніколи не чули про Реєстр виборців: дослідження

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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38% українців ніколи не чули про Реєстр виборців: дослідження
Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців
фото з відкритих джерел

В Україні зафіксовано брак правової обізнаності громадян про виборче законодавство та облік виборців

Понад третина населення країни не знає про існування ключової бази даних виборчих прав, а абсолютна більшість громадян плутає базові процедури голосування. Про це свідчать дані останнього дослідження Громадянської мережі «Опора», інформує «Главком».

Дані дослідження

  • Обізнаність: Лише 54,8% опитаних українців знають про існування Державного реєстру виборців. Натомість 38% громадян узагалі ніколи про нього не чули.
  • Плутанина в термінах: Понад половина респондентів не бачать різниці між процедурою тимчасової зміни місця голосування та повною зміною виборчої адреси.
  • Правова безграмотність: Лише 6,8% українців чітко і правильно розуміють, що саме означає юридична зміна своєї виборчої адреси.
Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, створена для ведення єдиного державного обліку громадян України, які мають право голосу. Його головна мета – зберігання та обробка даних про виборців для подальшого складання списків на виборах і референдумах.

У чому полягає різниця і чому це важливо

Експерти наголошують, що ці цифри ілюструють критичний розрив між чинною правовою системою та реальним розумінням процесів з боку виборців. Зараз в Україні діють два абсолютно різних механізми, які громадянам важливо розрізняти:

  • Зміна виборчої адреси – є постійною процедурою, яка змінює місце голосування громадянина на всі наступні вибори.
  • Тимчасова зміна місця голосування – діє виключно на один конкретний день голосування (наприклад, для відрядження чи короткої поїздки).

Водночас соціологія виявила позитивну тенденцію: серед тих українців, які чітко розуміють процедуру тимчасової зміни місця голосування, готовність вчасно оновлювати свої персональні дані в Державному реєстрі виборців сягає 90%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни. 

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна.

Також президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

До слова, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані. 

 

Теги: вибори Україна українці

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