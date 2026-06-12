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В Україні почалися затримки з видачею закордонних паспортів: поліграфкомбінат «Україна» пояснив причину

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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В Україні почалися затримки з видачею закордонних паспортів: поліграфкомбінат «Україна» пояснив причину
Комбінат просить громадян з розумінням віднестися до ситуації
фото з відкритих джерел

На комбінаті уповільнення виробництва пов'язують виключно із заходами безпеки під час повітряних атак

Поліграфкомбінат «Україна», який відповідно до договорів із Державною міграційною службою  забезпечує друк паспортних документів для населення, виступив з офіційним роз'ясненням про причини порушення термінів видачі готових документів, інформує «Главком».

Специфіка виробництва

«Столиця України перебуває під постійними масованими та комбінованими атаками з боку російської федерації із застосуванням дронів та балістичних ракет, що призвело до надзвичайних загроз та пошкодження житлових будинків, промислових підприємств, об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Підприємство зобов'язане неухильно дотримуватися вимог безпеки на роботі та, працюючи в особливих умовах воєнного стану, змушене вживати додаткових заходів безпеки та припиняти виробничі процеси для збереження життя та здоров'я працівників під час повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні комбінату.

В Україні почалися затримки з видачею закордонних паспортів: поліграфкомбінат «Україна» пояснив причину фото 1

На підприємстві зазначають, що технологічний процес друку захищених документів має свої складні особливості:

  • Складний перезапуск: Зупинення високотехнологічного промислового обладнання та його переведення у безпечний режим є тривалим процесом.
  • Втрата часу: Подальше відновлення повного циклу виробництва після відбою повітряної тривоги потребує багато додаткових технологічних операцій та часу. Саме це безпосередньо впливає на загальні строки виготовлення паспортів.

Застереження Державної міграційної служби

У компанії нагадали, що офіційне попередження про можливі затримки в оформленні документів у період дії воєнного стану вже тривалий час розміщено на головному сайті Державної міграційної служби України. Перевірити поточний статус своєї заявки громадяни можуть онлайн на сторінці сервісу. 

В Україні почалися затримки з видачею закордонних паспортів: поліграфкомбінат «Україна» пояснив причину фото 2

«Попри складні умови та пошкодження об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури, трудовий колектив Поліграфкомбінату «Україна» продовжує працювати і докладає максимум зусиль для забезпечення безперервності друку. Громадян просять із розумінням поставитися до тимчасових логістичних незручностей», – наголосили на комбінаті.

«Главком» писав, що уряд України спростив процедуру отримання громадянства для жителів ще 28 держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував сенатору-республіканцю Ліндсі Грему громадянство України. Це сталося на фоні закликів Грема щодо зміни президента України. Зауважимо, сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США. 

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Теги: паспорт документи Україна

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