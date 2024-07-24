Заборона Московської церкви. Нардеп Потураєв просить керівників монобільшості визначитися

Нардеп: «З ким ви, майстри культури?»

Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв закликав керівників монобільшості визначитися з політичною позицією щодо заборони УПЦ МП. Таку заяву він зробив в інтерв'ю «Главкому».

Потураєв пояснив, що якщо про заборону Московської церкви не вдасться домовитися, це спричинить кризу у фракції. На запитання, як керівництву монобільшості діяти в таких умовах, нардеп відповів: «Просто треба приймати рішення – «з ким ви, майстри культури?».

«З ким ви, майстри культури?» – назва статті Максима Горького. Зазвичай іронічно цитується, коли йдеться про визначення політичної чи моральної позиції у будь-якій суспільній чи політичній колізії.

«Ті депутати, які лобіюють Московську церкву, брешуть про цей законопроєкт, поширюють по залу всякі дурниці, що начебто там є якісь заборони, що СБУ отримає якісь додаткові повноваження, що це закон Порошенка, а не спільний. Люди, які кажуть, що це закон Порошенка або дурні, або падлюки, бо достатньо відкрити перелік прийнятих поправок і подивитися, хто їх підписував. Всі вони – кооперативні, підписані депутатами від різних фракцій та груп», – зауважив Потураєв.

На його думку, якщо ж нардепи просто не хочуть забороняти Московську церкву – нехай вони чітко покажуть це країні, оскільки це особистий громадянський, політичний вибір.

Потураєв додав, що нині керівництво фракції використовує різні аргументи, аби так тягнути з винесенням законопроєкту: «Різне кажуть. На Америку кивають, яка це не схвалить, хоча це точно не є проблемою».

Нагадаємо, що вчора фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.