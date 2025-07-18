Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський
Сирський: Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону
фото: Олександр Сирський/Telegram-канал

Сирський повідомив, що ворог використовує тактику малих піхотних груп, але його спроби прорвати оборону Покровська виявилися провальними

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прозвітував Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Основна увага у доповіді була зосереджена на Покровському та Новопавлівському напрямках, де українські захисники стримують посилений натиск російських військ і знищують сили агресора, повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський повідомив, що противник продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, але його спроби прорвати оборону в районі Покровська виявилися безрезультатними. Сьогодні українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути в місто.

«Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону», – наголосив головнокомандувач.

Також у доповіді йшлося про потреби українського війська. Разом із міністром оборони Сирський поінформував президента про запити ЗСУ на постачання озброєння, військової техніки та засобів ураження – зокрема тих, що дозволяють завдавати далекобійних ударів по тилу противника.

Окрім того, головнокомандувач відзначив зразкову бойову роботу низки підрозділів. Серед них:

  • на Північнослобожанському напрямку – 225-й окремий штурмовий полк і 95-та десантно-штурмова бригада;
  • на Куп’янському напрямку – 3-тя штурмова бригада;
  • на Добропільському напрямку – 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й і 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії;
  • на Покровському напрямку – бійці Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем.

Раніше ми писали, що російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

«Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників», – зазначив він.

За словами глави Банкової, агресивні методи Росії лише демонструють, що ворог не має жодних планів завершувати війну. Єрмак наголосив, що ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу.

До слова, у Дніпрі під час повітряної тривоги, оголошеної сьогодні ввечері, пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише «Главком».

«Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях», – написав Лисак, закликаючи мешканців залишатися в безпечних місцях.

Теги: військові ворог Олександр Сирський Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський на зустрічі з журналістами 21 червня
Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
22 червня, 10:14
Бровді очікує, що шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійдуть до Топ-10 найрезультативніших за чинною системою оцінювання
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
22 червня, 11:47
Головні новини ночі проти 25 червня
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Кім Чен Ин накриває труну загиблого солдата прапором
Кім Чен Ин «оплакав» північнокорейських військових, які загинули на війні проти України
1 липня, 02:27
Машина поліцейських отримала численні пошкодження
У Покровську під час евакуації важкопоранених «Білий янгол» потрапив під удар РФ (відео)
1 липня, 14:13
Ризик розростання конфлікту на Близькому Сході, і так охопленому безліччю криз, значно зріс
Росія оприлюднила цинічну заву щодо ударів США по Ірану
22 червня, 15:53
Обмін полоненими: президент показав відео
Обмін полоненими: президент показав відео
26 червня, 18:17
Франциско Гарсія – один із небагатьох, кому вдалося втекти з російської армії
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»
5 липня, 18:51
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
17 липня, 13:17

Події в Україні

Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 липня 2025. Зведення Генштабу
ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський
ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
Буковину накрила негода: розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали
Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години
Чотири години на добу: на Донеччині змінено умови комендантської години
РФ атакувала Кам'янський район: є загиблі, пошкоджено кілька адмінбудівель
РФ атакувала Кам'янський район: є загиблі, пошкоджено кілька адмінбудівель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
11K
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
4039
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють
2789
Усик – Дюбуа: де та коли дивитися бій року за звання абсолютного чемпіона світу
2439
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua