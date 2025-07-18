ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський

Сирський повідомив, що ворог використовує тактику малих піхотних груп, але його спроби прорвати оборону Покровська виявилися провальними

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прозвітував Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Основна увага у доповіді була зосереджена на Покровському та Новопавлівському напрямках, де українські захисники стримують посилений натиск російських військ і знищують сили агресора, повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський повідомив, що противник продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, але його спроби прорвати оборону в районі Покровська виявилися безрезультатними. Сьогодні українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути в місто.

«Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону», – наголосив головнокомандувач.

Також у доповіді йшлося про потреби українського війська. Разом із міністром оборони Сирський поінформував президента про запити ЗСУ на постачання озброєння, військової техніки та засобів ураження – зокрема тих, що дозволяють завдавати далекобійних ударів по тилу противника.

Окрім того, головнокомандувач відзначив зразкову бойову роботу низки підрозділів. Серед них:

на Північнослобожанському напрямку – 225-й окремий штурмовий полк і 95-та десантно-штурмова бригада;

на Куп’янському напрямку – 3-тя штурмова бригада;

на Добропільському напрямку – 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й і 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії;

на Покровському напрямку – бійці Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем.

Раніше ми писали, що російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

«Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників», – зазначив він.

За словами глави Банкової, агресивні методи Росії лише демонструють, що ворог не має жодних планів завершувати війну. Єрмак наголосив, що ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу.

До слова, у Дніпрі під час повітряної тривоги, оголошеної сьогодні ввечері, пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише «Главком».

«Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях», – написав Лисак, закликаючи мешканців залишатися в безпечних місцях.