Фаріон пояснила, як треба перейменувати Московську церкву в Україні

«Свободівка» проаналізувала абсурдність хресного ходу, який Московська церква регулярно водить Києвом

Українську православну церкву Московського патріархату необхідно негайно перейменувати відповідно до її суті. Таку заяву на своєму ютуб-каналі зробила мовознавиця, членкиня партії «Свобода» Ірина Фаріон, коментуючи нещодавній хресний хід, який Московська церква організувала у Києві до річниці хрещення Русі.

«Слід кардинально змінити назву цього підрозділу Федеральної служби безпеки Росії в Україні, що називає себе Українською православною церквою Московського патріархату. Їх треба негайно перейменувати відповідно до їхньої суті, а саме «Російська православна церква в Україні». Аби кожен вірянин і християнин знав, у чию церкву він ходить, кому свої гроші заносить, якому Богу він молиться, бо у них один бог – Володя Путін», – сказала мовознавця.

Ірина Фаріон також зауважила, що Росія не має жодного стосунку до хрещення Русі, адже на той час вона ще не відбулася, як держава.

«Наскільки відомо, перша згадка про Московію, що буквально означає «гниловодна», сягає 1147 року, а Русь, себто Україна, перше хрещення своє прийняла за Аскольда, у 867 році», – пояснила Ірина Фаріон.

«Свобоівка» упевнена, що представники Московської церкви демонстрували хресним ходом на вулицях Києва не що інше, як окупацію України.

«Те, що не може зробити солдат зі зброєю, найвпевненіше може зробити віра. А понад то, якщо це псевдовіра», – підсумувала Ірина Фаріон.

Раніше мовознавиця Ірина Фаріон проаналізувала статтю Володимира Путіна про Україну. На її думку, президенту Росії слід подякувати, адже він подарував нам покрокову програму дій для перемоги.

Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.