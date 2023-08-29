Фаріон вимагає від предстоятеля УГКЦ стати на коліна перед націоналістами

Екснардепка, представниця «Свободи» вчергове обурена позицією Папи Римського та неналежною реакцією на неї Української греко-католицької церкви

Колишня нардепка від «Свободи» Ірина Фаріон назвала реакцію очільника Греко-католицької церкви Святослава Шевчука на слова Папи Римського Франциска на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю ганебною. Про це вона написала у Facebook.

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«Сьогодні запишу окреме відео про ганебну реакцію Шевчука на черговий випад московського папи, що вже точно вступив у московський патріархат. Шевчук, якщо у ньому є щось людське, має на колінах просити пробачення перед націоналістами минулими і теперішніми, бо саме вони є вістрям України», – йдеться в повідомленні.

Фаріон нагадала слова патріарха Йосипа Сліпого, що злучка Москви і Фатикану – то є смерть УГКЦ.

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«Шевчук! Не оскверняйте пам'ять ваших відданих ідеї України і Церкви служителів. І ще: коли беатифвкуєте отця Андрія Бандеру? Слабо?», – додала Фаріон.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Нагадаємо, глава УГКЦ заявив, що існує небезпека, що слова Папи Франциска можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. І сказав, що очікує від нього пояснення.

МЗС України також відреагувало на заяви Папи Римського.

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Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.