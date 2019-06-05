Київський патріархат не ліквідовано. У Патріарха Філарета оприлюднили детальне роз'яснення



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Почесний патріарх Української православної церкви Філарет Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет заперечує юридичну силу постанови про ліквідацію Київського патріархату

Пресслужба почесного патріарха Філарета розповсюдила заяву, в якій заперечує юридична сила «Постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату» від 15 грудня 2018 року (в ній, зокрема, ішлося про те, що Київський патріархат припиняє своє існування).

«В заголовку даного документа зазначено – «Постанова Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату». Однак чи можна сказати, що зібрання, яке відбулося в Теплій Софії за кілька годин до відкриття Об’єднавчого собору, було Помісним собором УПЦ КП?», - ідеться в повідомленні пресслужби.

У Філарета, посилаючись на статут церкви Київського патріархату наголошують, що ніхто, в тому числі патріарх Філарет не скликав цей Собор, тому він не міг відбутися. Так, не було сформовано делегатів, не було порядку денного тощо.

«Питання про ліквідацію Київського патріархату постало лише зранку перед самим Об’єднавчим собором, як вимога представників Вселенського патріархату для проведення Об’єднавчого собору. Без цієї формальної відмови від Київського патріархату не міг бути проведений Об’єднавчий собор», - зазначають у Філарета.

Тому почесний патріарх називає зібрання, яке передувало Об’єднавчому собору, є лише ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП.

«Враховуючи вище наведені факти, стає зрозумілим, що зібрання, яке було 15 грудня 2018 р. у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплій Софії), не є Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об’єднавчим собором, яке на вимогу для участі в Об’єднавчому соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили, а був необхідний для участі в Об’єднавчому соборі Українського православ’я», - вважає Філарет.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 3 червня, почесний патріарх Філарет провів зібрання із київськими священнослужителями, на якому йшлося зокрема про необхідність проведення Помісного собору «Української православної церкви Київського патріархату».

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), які 15 грудня 2018 року перед початком Об'єднавчого собору прийняли рішення про саморозпуск, досі офіційно продовжують існувати. Про це писав «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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