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Окупанти допитують на поліграфі українців, які їдуть до Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти допитують на поліграфі українців, які їдуть до Криму
Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців
фото ілюстративне

РФ перевіряє українців, які не отримували російський паспорт

Російські окупанти влаштовують вибіркові допити українців, які їдуть з Херсонщини до анексованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю. Громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту», – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву додали, що це, зокрема, стосується українців, які не отримували російський паспорт.

Раніше стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Росії підготувало проєкт президентського указу про спостереження за громадянами РФ, які могли таємно зберегти громадянство України. Указ буде спрямований насамперед на мешканців окупованих територій України, зокрема Криму, оскільки частина з них отримують російські паспорти та заявляють про вихід з українського громадянства.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

Останнім часом в окупованому Криму все частіше гримлять вибухи. Так, 12 липня у Севастополі сталися вибухи. Також повідомлялося і про стрілянину.

До слова, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. На території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано. Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.

Теги: Крим Україна окупанти паспорт

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