Голодна кутя: що не можна робити цього дня

Увечері глава сім’ї окроплює кімнати в будинку святою водою, а незаміжні дівчата ворожать

Сьогодні, 18 січня, відзначають день перед дуже важливим християнським православним святом – Водохрещем. Це останнє свято різдвяного періоду і треба до нього підготуватися. Для цього люди дотримуються суворого посту, прибирають будинок, готують кутю, колядують, приходять у храм сповідатися і намагаються очистити душу від гріха.

Водохресний святвечір – це вечір-приготування напередодні великого церковного свята Водохреща. У цей час проводять обряди, пов’язані з освяченням води. У народі 18 січня ще називали Голодна кутя або Голодний вечір. У цей період припинялися веселощі і рясні застілля.

Традиція свята

У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. «Навечір’я» означає вечір перед церковним великим явищем. А назва «Святвечір» походить від традиції в цей вечір пригощатися сочивом (або кутею). Готують страву з рису або пшениці, додають мак, родзинки, дрібно нарізану курагу і запашний рідкий мед.

18 січня вважається пісним днем, до вечора заведено пити тільки воду.

Повернувшись з ранкової літургії у храмі, приймаються за прибирання житла і приготування страв для вечері – обов’язково варять узвар із сушених фруктів, ліплять вареники з грибами, запікають картоплю і подають все з квашеною капустою.

Коли всі домочадці повертаються з храму після вечірньої служби, глава сім’ї окроплює кімнати в будинку святою водою, потім дає випити всім потроху і лише після цього починається трапеза.

Ворожіння на Водохреща

Хрещення – остання ніч для проведення святочних ворожінь. Дівчата виходили за ворота і дивилися на першого зустрічного:

зустріти молодого хлопця – до заміжжя;

старого – до неприємностей.

Було прийнято ворожити на урожай. За народним повір’ям, у цю ніч іній падає на хліб, якому судилося народитися влітку. Хліба, що залишилися сухими, не принесуть врожаю. З цією метою на ніч на вулицю виставляли хліб із різного збіжжя у чашках, а вранці дивилися, на який припав іній.

Поширеними були ворожіння на Водохреща на судженого. Щоб дізнатися, в якій стороні живе майбутній чоловік, дівчина знімала чобіт або черевик і кидала взуття через паркан або перешкоду. Дивилася, в який бік носок покаже, звідти жениха і чекай.

Щоб дізнатися, кому судилося в цьому році заміж вийти, дівчата збиралися в будинку. Незаміжні сідали в коло посередині кімнати. Заміжня жінка знімала з пальця обручку, прив’язувала до неї вовняну нитку і починала повільно обходити присутніх. Підходячи до кожної дівчини, називаючи її ім’я. Якщо кільце після цього починало сильно крутитися, то в цьому році дівчина заміж піде.

Дівчата перед сном розчісували волосся чистим гребенем, обв’язаним стрічкою. Потім його клали під подушку зі словами: «Хто прийде мене причесати?». Уві сні мав суджений з’явитися.

Заборони та прикмети

Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.

Надвечір перед Хрещенням забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.

На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хорошого врожаю зернових культур.

Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.

Що треба зробити

Вірять, що сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби.

Щоб зробити шкіру красивою і ніжною, вмийтеся Водохресним снігом.

У Водохресний Святвечір викупайтеся в лазні і будете здорові і красиві.

Якщо дівчина вмиється талою водою в Водохресний вечір, то буде привертати увагу чоловіків.

Господар будинку перед Святою вечерею повинен на дверях намалювати крейдою хрести. Так ви вбережете будинок від нечистої сили.