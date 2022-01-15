Після вихідних частина киян сидітиме без води: адреси та графік

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У Києві відключатимуть холодне водопостачання

У вівторок, 18 січня, та середу, 19 січня, в Голосіївському районі Києва відключать водоспостачання у десятках приміщень. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, з 19:00 18 січня до 11:00 19 січня буде відсутня холодна вода за кількома адресами:

вул. Метрологічна, 2-А, 2, 6, 8, 10, 4;

вул. Заболотного, 144.

Причиною відключень є планові ремонтні роботи.

Нагадаємо, напередодні у Києві без води лишилось вісім вулиць.

Як відомо, екссекретарка Ющенка емоційно звернулася до «Київенерго».

Також сьогодні через негоду в Київській області без світла 234 населені пункти

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