Після вихідних частина киян сидітиме без води: адреси та графік
У Києві відключатимуть холодне водопостачання
У вівторок, 18 січня, та середу, 19 січня, в Голосіївському районі Києва відключать водоспостачання у десятках приміщень. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, з 19:00 18 січня до 11:00 19 січня буде відсутня холодна вода за кількома адресами:
- вул. Метрологічна, 2-А, 2, 6, 8, 10, 4;
- вул. Заболотного, 144.
Причиною відключень є планові ремонтні роботи.
Нагадаємо, напередодні у Києві без води лишилось вісім вулиць.
Як відомо, екссекретарка Ющенка емоційно звернулася до «Київенерго».
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