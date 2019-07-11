Грановський ініціював підписання Меморандуму для допомоги нацменшинам у Харкові



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Народилася ідея підписати такий меморандум, створити окремий офіс, який би займався найчастіше правовими проблемами представників національних меншин області, - Грановський

Грановський зазначає, що в основному мова йде про потреби в правовому консультуванні або супроводі

У Харкові відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між національними меншинами і діаспорами міста. Ініціатором виступив народний депутат України Олександр Грановський. Про це інформує 112 канал.

Підписи під документом поставили представники тринадцяти громад, Серед них - вихідці з Грузії, Афганістану, Казахстану, Ірану та Іраку, Лівії, Пакистану, Таджикистану й інших країн.

Грановський зазначає, що в основному мова йде про потреби в правовому консультуванні або супроводі.

«Народилася ідея підписати такий меморандум, створити окремий офіс, який би займався найчастіше правовими проблемами представників національних меншин області. Я відчуваю, з якою кількістю проблем нам доведеться зіткнутися. Вони будуть різними, починаючи від побутових, яких теж достатньо, і закінчуючи проблемами культури, проблемами освіти, проблемами життя в країні і міграційними. Тому ми до цих завдань готові, ми їх будемо відповідним чином виконувати», - зазначив нардеп.

Після підписання Меморандуму президент Асоціації афганських громадян Сиддик Хваджа Хафизулла зазначив, що в Харкові не вистачає фахівців, які могли б допомогти представникам діаспори в складних життєвих ситуаціях.

«У Харкові дуже багато діаспорних громад. Багато вже громадяни України, які мають дітей і сім'ю. Але завжди виникають якісь питання, саме правові, нам потрібно, щоб поруч була людина, яка могла нам завжди надати допомогу. Я знаю Олександра Михайловича дуже давно, це шанована людина і грамотний юрист», - зазначив Сиддик Хваджа Хафизулла.

Раніше народний депутат Олександр Грановський ініціював капітальний ремонт, а також заміну меблів і встановлення пристосувань для інвалідів в харківських відділеннях «Укрпошти».