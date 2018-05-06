Гримчак заявив про нестачу їжі на окупованому Донбасі
- Сьогодні, 23:27
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Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів
На окупованій території Донбасу місцеві жителі відчувають нестачу їжі. Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.
За його словами, ООН вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Про це сказав координатор гуманітарних програм ООН в Україні Ніл Вокер.
«Це ще не голод, але для нормального функціонування людині потрібні овочі, фрукти, м'ясо, риба і так далі. Сьогодні значна частина людей на окупованій території не може отримати цей необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів», - наголосив Гримчак.
Він додав, що ситуація з продуктами харчування на окупованій території все ще залишається складною.
Раніше Гримчак розповів про три сценарії для Донбасу після переформатування АТО.