Гримчак заявив про нестачу їжі на окупованому Донбасі

Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів

На окупованій території Донбасу місцеві жителі відчувають нестачу їжі. Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. За його словами, ООН вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів.



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Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів

На окупованій території Донбасу місцеві жителі відчувають нестачу їжі. Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

За його словами, ООН вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Про це сказав координатор гуманітарних програм ООН в Україні Ніл Вокер.

«Це ще не голод, але для нормального функціонування людині потрібні овочі, фрукти, м'ясо, риба і так далі. Сьогодні значна частина людей на окупованій території не може отримати цей необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів», - наголосив Гримчак.

Він додав, що ситуація з продуктами харчування на окупованій території все ще залишається складною.

Раніше Гримчак розповів про три сценарії для Донбасу після переформатування АТО.