30 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна віддавати щось з дому і нікому не давали грошей як позику

Сьогодні, 30 червня, у світі відзначають Міжнародний день астероїда, а віряни вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Також 30 червня відзначають День соціальних мереж.

Яке сьогодні релігійне свято

Фото з відкритих джерел

30 червня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. Їхній батько був знатним персом-язичником, а мама – християнкою.

Вона виховала синів у своїй вірі. Їх хрестив пресвітер Євноік.

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.

Міжнародний день астероїда

Фото з відкритих джерел

Свято щорічно відзначається 30 червня, починаючи з 2017 року. Воно було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН задля привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

За статистикою Земля страждає від впливу космічних об’єктів, розміром з футбольне поле, приблизно раз в 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль (це крихітний шматок астероїда). В результаті його падіння звичайно виходить гарна вогненна куля і такий метеороид зазвичай згорає до того, як досягнути поверхні Землі.

День соціальних мереж

Фото з відкритих джерел

Перший інтернет-сайт, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, створили у 1995 році. Ним став classmates.com. За ним в 1997 році з’явився SixDegrees.com.

Наразі існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. Популярність цих сайтів постійно зростала, і в 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. У 2004 році була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна мережа у світі — Facebook.

Три мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. В середньому люди витрачають на них дві години щодня.

У 2010 році цей день запровадила компанія Mashable. Свято відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід — зустріч із віртуальними друзями в реальному житті.

Народні прикмети на 30 червня:

Часті зірниці до хорошого урожаю.

Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду

Багряний захід - буде сильний вітер і негода.

Нічна гроза - на гарну погоду вдень.

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.

Що не можна робити 30 червня:

Не рекомендується купатися в річках і озерах - це може погано закінчитися.

Виходити без гострої потреби з дому і двору.

Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей як позику. Вважалося, що це до злиднів.

Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.

У кого іменини 30 червня

Іменини сьогодні святкують Пелагея, Іммануїл, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита і Савелій.

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