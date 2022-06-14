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    Суспільство

    Грозові дощі, град і шквали: прогноз погоди в Україні на 14 червня

    Погода на 14 червня: грозові дощі накриють більшість областей - Грозові дощі, град і шквали: прогноз погоди в Україні на 14 червня
    Погода на 14 червня: грозові дощі накриють більшість областей
    фото: glavcom.ua

    Синоптики прогнозує погіршення погоди у північній, південній, центральній та східній частинах країни

    У вівторок, 14 червня, в Україні ітимуть грозові дощі, у деяких регіонах навіть оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 14 червня вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах східних та південно-східних областей град і шквали 15-20 м/с.

    Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 22-27°, на півдні та сході 27-32°, у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°.

    14 червня вночі у західних областях, вдень у східних та південно-східних областях через грози, в окремих районах через град і шквали 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 14-15 червня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 14 червня вночі буде сухо, вдень місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°. 14-15 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Грозові дощі, град і шквали: прогноз погоди в Україні на 14 червня