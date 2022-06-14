Грозові дощі, град і шквали: прогноз погоди в Україні на 14 червня

Синоптики прогнозує погіршення погоди у північній, південній, центральній та східній частинах країни

У вівторок, 14 червня, в Україні ітимуть грозові дощі, у деяких регіонах навіть оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 14 червня вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах східних та південно-східних областей град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 22-27°, на півдні та сході 27-32°, у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23°.

14 червня вночі у західних областях, вдень у східних та південно-східних областях через грози, в окремих районах через град і шквали 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 14-15 червня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 14 червня вночі буде сухо, вдень місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°. 14-15 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.