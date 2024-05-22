Влада Білгородщини закликає жителів виїхати з Мурома – перехоплення розвідки

Росіянам влада пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста

Сільська адміністрація Мурома ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту

Влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста.

Раніше повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області.

7 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що у Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку.