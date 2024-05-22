Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Білгородщини закликає жителів виїхати з Мурома – перехоплення розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Білгородщини закликає жителів виїхати з Мурома – перехоплення розвідки
Росіянам влада пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста
фото з відкритих джерел

Сільська адміністрація Мурома ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту

Влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Про це повідомляє  Головне управління розвідки Міноборони України. 

Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста.

Раніше повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. 

7 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що у Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку.

Теги: Білгород розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгипет змінив умови угоди про припинення вогню в Газі
Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN
Сьогодні, 12:35
Унаслідок влучання сталося займання ємності з пальним
На Білгородщині після атаки дрона горить склад з пальним (відео)
Вчора, 16:58
Аналітик Пасі Паройнен: Наступ РФ на Харків виглядає як спроба залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу
Україна посилює підготовку до нового наступу росіян найближчими тижнями – Reuters
16 травня, 22:02
За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів
Російська розвідка готувала чотири теракти у Києві на 9 травня
13 травня, 13:31
У Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку
Росіяни могли зумисно підірвати будинок у Білгороді – Центр протидії дезінформації
12 травня, 14:09
У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи
Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків
11 травня, 15:27
Дії росіян не стали раптовими для українського командування
Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
10 травня, 17:00
Росія виготовляє близько 40 ракет «Калібр» на місяць
Розвідка повідомила, скільки ракет залишилося в Росії для обстрілів України
1 травня, 17:47
Унаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
1 травня, 09:19

Соціум

У США пройшовся смертельний торнадо (відео)
У США пройшовся смертельний торнадо (відео)
Влада Білгородщини закликає жителів виїхати з Мурома – перехоплення розвідки
Влада Білгородщини закликає жителів виїхати з Мурома – перехоплення розвідки
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)
Російська влада вигадала, як позбавити опозиціонера Яшина побачення з батьками
Російська влада вигадала, як позбавити опозиціонера Яшина побачення з батьками
Понад 60 тис. за рік: у Німеччині зросла кількість злочинів із політичних мотивів
Понад 60 тис. за рік: у Німеччині зросла кількість злочинів із політичних мотивів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
30K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
26K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
12K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
11K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
5797
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua