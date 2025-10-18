Головна Країна Події в Україні
Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині
Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
фото: Укрпошта

Постраждав водій

Російські війська атакували один із підрозділів «Укрпошти» поблизу села Широка Балка на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині фото 1
фото: «Укрпошта»

Внаслідок атаки постраждав водій поштового автомобіля Олександр, який був у бронежилеті, але отримав поранення. «Завдяки злагодженим діям поліції, ВЦА та колег його швидко евакуювали – зараз він у безпеці», – додали у пресслужбі.

Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині фото 2
фото: «Укрпошта»

Разом з ним у момент атаки перебувала працівниця Лідія, яка не постраждала. «Ми відновимося. А росіяни так і залишаться нікчемами, здатними тільки нищити», – йдеться у повідомленні.

До слова, «Укрпошта» через ворожу атаку втратила два відділення в Києві – 03124 та 03126. 

Теги: водій Укрпошта поранення Херсонщина

