Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині

Постраждав водій

Російські війська атакували один із підрозділів «Укрпошти» поблизу села Широка Балка на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Внаслідок атаки постраждав водій поштового автомобіля Олександр, який був у бронежилеті, але отримав поранення. «Завдяки злагодженим діям поліції, ВЦА та колег його швидко евакуювали – зараз він у безпеці», – додали у пресслужбі.

Разом з ним у момент атаки перебувала працівниця Лідія, яка не постраждала. «Ми відновимося. А росіяни так і залишаться нікчемами, здатними тільки нищити», – йдеться у повідомленні.

До слова, «Укрпошта» через ворожу атаку втратила два відділення в Києві – 03124 та 03126.