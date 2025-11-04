«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»

Кабінет міністрів протягом двох тижнів представить усі програми підтримки населення цього зимового сезону

Глава уряду Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану президентом цьогорічну програму «зимової підтримки» для українців та відповіла на звинувачення у популізмі. Свириденко під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті, і не завжди ті, хто очікують підтримки від держави, і ті, хто критикують такі рішення влади, перетинаються в реальному житті.

«Це – не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача», – резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет допомоги громадянам за різними програмами. «Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», – відзначив Зеленський.

За даними міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна, для малозабезпечених сімей з дітьми разово буде організована виплата по 6,5 тис. грн. Цю одноразову виплату можна буде використати на продукти харчування, ліки, теплий одяг, комунальні послуги тощо.

Крім того, за словами міністра, для усіх громадян, які звернуться у грудні, буде виділено одну тисячу гривень. Ці кошти можливо буде використати на більш широкий список товарів і послуг, зокрема, як і минулого року, там буде проїзд, ліки, плата за комірне й інші напрямки.

Раніше Улютін повідомляв, що з 1 листопада запущено програму надання компенсацій на електроенергію: 100 кВт або 465 грн на людину, або на сім' ю 300 кВт – це майже 1,5 тис грн. Йдеться про прифронтову територію, де проживає приблизно 600 тисяч людей.

Окремо міністр розповів, що існує програма підтримки для закупівлі твердого палива для людей в прифронтових територіях, а також тих, хто отримує пільги чи субсидії. Перша частина програми поширюється на десятикілометрову прифронтову територію. Програма вже запрацювала. Йдеться про кошти обсягом 19,4 тис грн для закупівлі твердого палива. Наступний крок програми після цього етапу – на всій території України усі, хто отримує пільги, можуть звернутися та отримати 8 тис грн на тверде паливо.