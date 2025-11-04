Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
Свириденко зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті
фото: Кабмін

Кабінет міністрів протягом двох тижнів представить усі програми підтримки населення цього зимового сезону

Глава уряду Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану президентом цьогорічну програму «зимової підтримки» для українців та відповіла на звинувачення у популізмі. Свириденко під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті, і не завжди ті, хто очікують підтримки від держави, і ті, хто критикують такі рішення влади, перетинаються в реальному житті.

«Це – не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача», – резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет допомоги громадянам за різними програмами. «Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», –  відзначив Зеленський. 

За даними міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна, для малозабезпечених сімей з дітьми разово буде організована виплата по 6,5 тис. грн. Цю одноразову виплату можна буде використати на продукти харчування, ліки, теплий одяг, комунальні послуги тощо.

Крім того, за словами міністра, для усіх громадян, які звернуться у грудні, буде виділено  одну тисячу гривень. Ці кошти можливо буде використати на більш широкий список товарів і послуг, зокрема, як і минулого року, там буде проїзд, ліки, плата за комірне й інші напрямки.

Раніше Улютін повідомляв, що з 1 листопада запущено програму надання компенсацій на електроенергію: 100 кВт або 465 грн на людину, або на сім' ю 300 кВт – це майже 1,5 тис грн. Йдеться про прифронтову територію, де проживає приблизно 600 тисяч людей.

Окремо міністр розповів, що існує програма підтримки для закупівлі твердого палива для людей в прифронтових територіях, а також тих, хто отримує пільги чи субсидії. Перша частина програми поширюється на десятикілометрову прифронтову територію. Програма вже запрацювала. Йдеться про кошти обсягом 19,4 тис грн для закупівлі твердого палива. Наступний крок програми після цього етапу – на всій території України усі, хто отримує пільги, можуть звернутися та отримати 8 тис грн на тверде паливо.

Теги: Юлія Свириденко популізм продукти Володимир Зеленський президент робота послуги харчування населення пільги міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
10 жовтня, 23:22
Володимир Зеленський та Дональд Трамп на вихідних двічі говорили телефоном
Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня – FT
13 жовтня, 17:28
Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
18 жовтня, 12:40
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
6 жовтня, 14:28
Юлія Свириденко наголосила на невідкладній потребі посилення протиповітряної оборони
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
25 жовтня, 14:53
Для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента
Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США
29 жовтня, 01:57
Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Зеленський: «Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт»
Зеленський: Окупанти всіма методами намагаються закріпитися на Покровському напрямку
29 жовтня, 21:44

Політика

«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
«Бажають Україні поразки». Нардеп жорстко висловився про європейських політиків-захисників російської мови
«Бажають Україні поразки». Нардеп жорстко висловився про європейських політиків-захисників російської мови
Чи залишать Орбан і Фіцо Україну без газу? Експерт пояснив
Чи залишать Орбан і Фіцо Україну без газу? Експерт пояснив
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна
Виробництво БпЛА. Зеленський анонсував візит команди США до України
Виробництво БпЛА. Зеленський анонсував візит команди США до України
Хто розвалив Помаранчеву коаліцію. Ексспікер Мороз назвав винних
Хто розвалив Помаранчеву коаліцію. Ексспікер Мороз назвав винних

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua