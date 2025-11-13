Окупанти атакували хлібовоз та автомобіль «Укрпошти» на Сумщині

Унаслідок атаки є поранений

12 листопада російські безпілотники двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

Зазначається, що російський дрон вдарив дроном по автомобілю, який розвозив хліб людям. Водій отримав поранення руки. Обійшлося без госпіталізації.

Також росіяни атакували безпілотником автомобіль «Укрпошти», який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, про поранених не повідомлялось.

«У прикордонних громадах триває евакуація. Багато людей уже виїхали, але частина ще не наважилася – і для них продовжують доставляти хліб, продукти, необхідну допомогу. Росіяни ж намагаються зірвати цей процес, цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей», – написали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.