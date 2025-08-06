Генерал Апостол назвав головну причину, яка змусила ЗСУ залишити Курський плацдарм

Дрони на оптоволокні стали однією з причин, чому ЗСУ довелося припинити масштабні бойові дії на території Курщини

«Якби не дрони на оптоволокні, ми б досі утримували Курщину» – командувач ДШВ

FPV-дрони на оптоволокні, які росіяни застосували у великих масштабах, перерізаючи логістику Силам оборони, стали одним з визначальних факторів того, що ЗСУ довелося залишити Курський плацдарм. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник начальника Генштабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол.

«Це один з дуже потужних видів зброї. Саме на Курщині вперше в таких масштабах росіяни використали FPV-дрони на оптоволокні. Думаю, якби не оптоволокно, то на тій території операція ще б продовжувалася», – зазначив військовий.

Утім, підкреслив він, основної мети, яка ставилася при плануванні операції, тобто перенесення бойових дій на територію Росії, досягнуто.

І хоча українським військам довелося залишити Курський плацдарм, операція зараз триває і частково виконує свою функцію, наголосив офіцер.

Противник, зазначив Олег Апостол, досі тримає цьому напрямку елітні 83-ю, 11-ту, 76-ту бригади повітряно-десантних військ, 106-ту дивізію десантників та угруповання морської піхоти, а саме 40-ву бригаду, 155-ту, 810-ту і 177-й полк морської піхоти.

«Також є піхотні підрозділи, в яких воюють ДНРівці, – ми кількох взяли у полон», – розповів військовий, констатувавши, що в іншому випадку це угруповання могло б зараз рухатися на інших напрямках.

Нагадаємо, у річницю початку Курської операції Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими. На піку операції ЗСУ контролювали до 1300 кв. км території Курської області.

Також «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри у річницю початку Курської операції, зазначивши, вона стала справді особливою.