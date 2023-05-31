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Гендиректор МАГАТЕ представив план захисту окупованої ЗАЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ представив план захисту окупованої ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція
фото: Енергоатом

Гроссі визначив п’ять принципів, дотримання яких допоможе забезпечити ядерну безпеку та захист на ЗАЕС

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу в Раді безпеки ООН озвучив п’ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Його заяву опублікувало МАГАТЕ.

Гроссі підкреслив, що через російську окупацію на станції вже неодноразово відбувалися небезпечні ситуації. Так, ЗАЕС сім разів переходила на аварійне живлення – «останню лінію захисту від ядерної аварії».

«Нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося. Як я сказав на Раді керуючих МАГАТЕ у березні, ми кидаємо кістки, і якщо так триватиме, то одного дня наша удача закінчиться», – заявив він.

Гроссі зазначив, що визначив п’ять принципів, дотримання яких допоможе забезпечити ядерну безпеку та захист на ЗАЕС. Більшість із них адресована росіянам, які мають контроль над станцією.

  1. Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.
  2. ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.
  3. Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.
  4. Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.
  5. Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Стежити за дотриманням цих принципів мають експерти МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на ЗАЕС, після чого вони доповідатимуть керівнику організації, а він уже публічно повідомить про будь-яке порушення.

Нагадаємо, російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну. 

До слова, розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС.

Теги: Радбез ООН Запорізька АЕС МАГАТЕ

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