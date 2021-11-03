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    Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада

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    Погода в Україні у середу, 3 листопада, у половині областей буде дощовою, в іншій &ndash; буде сонячно - Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада
    Погода в Україні у середу, 3 листопада, у половині областей буде дощовою, в іншій – буде сонячно
    фото: glavcom.ua

    На Західній Україні погода буде теплою та сонячною

    У середу, 3 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На Західній Україні погода буде теплою та сонячною. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів. Зранку можливий незначний туман.

    На сході картина кардинально протилежна – +12...+14 градусів і дощі. Подекуди дощитиме майже протягом всього дня.

    Частина північних областей також опиниться у полоні негоди. Така ж ситуація у центральних регіонах. Зливи прогнозують на Черкащині та на Кіровоградщині. Температура повітря – +9...+11 градусів.

    На півдні також буде хмарна та волога погода. Але повітря прогріється до +15...+17 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 3 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 3 листопада

    Весь день у Києві буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +10...+12 градусів.

    Синоптики прогнозують, що листопад цього року буде аномально теплим. Найтеплішою буде перша декада місяця. Загалом у деяких регіонах відхилення від середньомісячної норми може статися на 3-4 градуси.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада