Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада

Погода в Україні у середу, 3 листопада, у половині областей буде дощовою, в іншій – буде сонячно

На Західній Україні погода буде теплою та сонячною

У середу, 3 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Західній Україні погода буде теплою та сонячною. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів. Зранку можливий незначний туман.

На сході картина кардинально протилежна – +12...+14 градусів і дощі. Подекуди дощитиме майже протягом всього дня.

Частина північних областей також опиниться у полоні негоди. Така ж ситуація у центральних регіонах. Зливи прогнозують на Черкащині та на Кіровоградщині. Температура повітря – +9...+11 градусів.

На півдні також буде хмарна та волога погода. Але повітря прогріється до +15...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада

Весь день у Києві буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +10...+12 градусів.

Синоптики прогнозують, що листопад цього року буде аномально теплим. Найтеплішою буде перша декада місяця. Загалом у деяких регіонах відхилення від середньомісячної норми може статися на 3-4 градуси.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач