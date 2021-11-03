Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 3 листопада
На Західній Україні погода буде теплою та сонячною
У середу, 3 листопада, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Західній Україні погода буде теплою та сонячною. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12 градусів. Зранку можливий незначний туман.
На сході картина кардинально протилежна – +12...+14 градусів і дощі. Подекуди дощитиме майже протягом всього дня.
Частина північних областей також опиниться у полоні негоди. Така ж ситуація у центральних регіонах. Зливи прогнозують на Черкащині та на Кіровоградщині. Температура повітря – +9...+11 градусів.
На півдні також буде хмарна та волога погода. Але повітря прогріється до +15...+17 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується, +10...+12 градусів.
Синоптики прогнозують, що листопад цього року буде аномально теплим. Найтеплішою буде перша декада місяця. Загалом у деяких регіонах відхилення від середньомісячної норми може статися на 3-4 градуси.
Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач