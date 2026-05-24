Голова Державної міграційної служби назвала країни, з яких прибуває найбільше трудових мігрантів

Іванна Гончар
Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
Наталя Науменко оприлюднила дані про ТОП-10 країн за отриманими дозволами на застосування праці 

У 2025 році найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Туреччини, Індії та Узбекистану. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Саме ці три країни, за словами Наталії Науменко, забезпечують близько третини всіх оформлених посвідок на тимчасове проживання через роботу в Україні. Також зростає кількість працівників із країн Південної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки та Кавказу.

«Найбільшу кількість дозволів на застосування праці (працевлаштування) у 2025 році одержали громадяни Туреччини (1 408), Індії (946), Узбекистану (936), Азербайджану (605), Бангладеш (600), Китаю (516), Пакистану (374), Колумбії (335), Великої Британії (311) та США (248). На цю десятку країн припадає 64 % усіх виданих у 2025 році дозволів. Європейські країни (Велика Британія, США, Польща, Німеччина) представлені здебільшого фахівцями ділового сектору, країни Азії – переважно у будівництві, виробництві, сфері послуг», – додала Науменко.

Окремо голова ДМС звернула увагу на проблему нелегального працевлаштування. За її словами, деякі роботодавці після оформлення документів розривають контракти з іноземцями, через що люди залишаються без роботи та житла. Частина таких мігрантів намагається незаконно потрапити до Європи, а після затримання їх повертають в Україну.

«Нелегальне працевлаштування має виявляти Держслужба з питань праці. Також є випадки, коли нелегальне працевлаштування розглядається як торгівля людьми – це вже робота міграційної служби та міграційної поліції. Окрім того, що такі іноземці незаконно працевлаштовані, вони не отримують належних умов проживання та оплати праці. Тобто фактично їх використовують як рабів. Національна поліція відкриває кримінальні справи з цього приводу і притягує до кримінальної відповідальності їхніх роботодавців. Іноземці ж, якщо вони співпрацюють з слідством, можуть отримати статус жертви торгівлі людьми», – каже посадовиця.

Науменко також наголосила, що роботодавці повинні нести відповідальність за іноземних працівників, зокрема забезпечувати їм житло та мінімальні соціальні умови.

«Були випадки у західних регіонах, коли завозили мігрантів, оформлювали їх на роботу, ми видавали посвідки – а за два тижні з цими робітниками розривали контракт. І ці люди фактично опиняються на вулиці, не розуміють середовища, в якому перебувають, не розуміють, що робити далі. Далі вони намагаються незаконно переправитися до Європи, а коли їх там ловлять і з’ясовують, що вони потрапили через Україну, то повертають до нас в порядку реадмісії. Ми їх розміщуємо в наших пунктах нелегальних мігрантів. І далі – глухий кут, тому що ми не можемо цих іноземців видворити в країну походження через те, що у нас порушені логістичні шляхи. Але ми все одно намагаємося це робити, хоча це вартує державі дуже великих коштів», – резюмувала очільниця ДМС. 

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

