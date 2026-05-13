Ірина Міллер
У Києві викрито схему легалізації нелегалів під виглядом волонтерів
Організатором оборудки виявився 47-річний киянин – засновник однієї з благодійних організацій
Слідчі  встановили, що злочинною схемою скористалося понад 100 іноземців

Поліцейські Києва оголосили про підозру директору благодійної організації та його спільниці, які легалізовували іноземців під виглядом волонтерів. Корупційну схему викрили оперативники управління міграційної поліції главку поліції Києва спільно із слідчими Печерського управління поліції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був 47-річний киянин – засновник однієї з благодійних організацій. Він розробив схему незаконної легалізації громадян країн Центральної Азії на території України  під виглядом волонтерів благодійного фонду, які нібито здійснюють гуманітарну діяльність у державі.

До злочинної схеми ділок залучив 39-річну знайому, яка займалася підготовкою та оформленням фіктивних документів щодо працевлаштування та волонтерської діяльності іноземців, а також координувала передачу необхідних документів клієнтам.

«На підставі офіційних запрошень від благодійної організації та документів про волонтерську діяльність, іноземці отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні. Це надавало їм можливість безперешкодного в’їзду на територію держави, подальшої легалізації постійного перебування та систематичного перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

За свої «послуги» фігуранти отримували від клієнтів від $2 тис. до $3 тис. Слідчі  встановили, що цією схемою скористалося понад 100 іноземців. Наразі вживаються заходи щодо анулювання їхніх посвідок та прийняття рішень про заборону в’їзду в Україну.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, робочу документацію, банківські картки, посвідки на тимчасове проживання, печатки, флеш-накопичувачі, копії паспортів іноземців, а також кошти.

Слідчі повідомили організатору про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України), а його спільниці – за ч. 2 ст. 332 КК України. Максимальне покарання передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Раніше поліція Києва ліквідувала масштабний канал незаконної легалізації іноземців. Зловмисники допомагали громадянам інших країн, зокрема РФ, в’їжджати в Україну через фіктивні підприємства та благодійні організації. Організатором схеми виявився 45-річний киянин, а його спільником – 36-річний помічник адвоката. Вартість «послуг» за повний юридичний супровід та пакет фіктивних документів коливалася від $2 тис. до $6 тис. 

