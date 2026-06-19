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Окупанти полювали на них через ЗСУ: Україна повернула з РФ чотирьох дітей

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Окупанти полювали на них через ЗСУ: Україна повернула з РФ чотирьох дітей
Україна повернула з окупації чотирьох дітей, яких переслідували за ЗСУ
Фото: Nastyaofly/Depositphotos

Підлітків та їхні родини роками тримали в ізоляції та жорстко пресували через родичів на фронті

У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну було повернуто дітей, яких російські окупанти роками тримали в ізоляції та жорстко пресували через родичів на фронті. Хлопців навіть готували до примусової мобілізації в російську армію, але спецслужби та волонтери встигли розробити таємний план евакуації. «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Bring Kids Back UA у Facebook розповідає подробиці порятунку чотирьох українських підлітків.

Так, Україна продовжує системну роботу з повернення дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені Росією, залучаючи до цього державні структури, правозахисні організації, волонтерські ініціативи та міжнародних партнерів. Цього разу вдалось повернути двох братів 9-ти та 14-ти років, 16-річного хлопця і 17-річну дівчину.

Повернення братів

Серед тих, кого вдалося повернути додому – 9-річний Богдан та 14-річний Артем, які разом із мамою та дідусем тривалий час жили в окупації під постійним тиском з боку російської адміністрації. За даними організаторів евакуації, родина зазнавала переслідувань через те, що родичі цієї родини є військовослужбовцями Збройних Сил України.

Волонтери розповіли, що більшу частину свого життя хлопці провели в умовах окупації та фактично не пам’ятають життя без тривог, обмежень і страху за власну безпеку. Величезною психологічною опорою для родини в окупації став їхній вірний пес Лакі. Організовуючи надскладний виїзд, сім'я категорично відмовилася залишати улюбленця і евакуювалася разом із ним. Наразі родина вже на підконтрольній території України та нарешті возз’єдналася зі своїми рідними після тривалої та болісної розлуки.

Чотири роки в ізоляції та мрія про український університет

Серед повернутих також 17-річна Марія, яка разом із матір’ю залишалася в окупації від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Понад чотири роки дівчина перебувала під жорстким психологічним тиском, фактично в повній соціальній ізоляції, без нормального спілкування, друзів та звичного підліткового життя.

Родина довго зважувала всі ризики, адже шлях із комендатур РФ завжди смертельно небезпечний, але згодом зрозуміла: залишатися далі – це втратити майбутнє. Марія понад усе мріє закінчити українську школу та вступити до омріяного університету. Однією з найемоційніших подій для дівчини стала зустріч із дідусем, який увесь цей час перебував на підконтрольній Україні території. Вони не бачилися роками.

Загроза примусової мобілізації до армії РФ

Ще одним врятованим став 16-річний Сергій, який повернувся разом із матір’ю. Родина майже рік готувала безпечний виїзд із тимчасово окупованої території. Матір хлопця розуміла, що за два роки синові виповниться 18, і загарбники гарантовано примусово мобілізують його до лав армії РФ, аби кинути воювати проти власної держави. 

Завдяки координації правозахисників та волонтерів ініціативи «Людяність» для родини був розроблений безпечний маршрут виїзду, який дозволив успішно залишити окуповану територію та дістатися України.

Зараз усі повернуті родини перебувають у безпеці. Попереду на них чекає непростий шлях адаптації, реінтеграції та психологічного відновлення. З ними вже працюють кваліфіковані психологи та соціальні працівники, які надають усю необхідну матеріальну та ментальну допомогу для повернення до стабільного життя.

Водночас правозахисники наголошують, що історії цих дітей є лише невеликою частиною масштабної гуманітарної проблеми. За оцінками української сторони, сотні тисяч українських дітей та підлітків досі перебувають під контролем Росії на тимчасово окупованих територіях. При цьому росіяни системно та цинічно створюють штучні умови для обмеження свободи вибору, посилюють фільтраційні заходи, чинять тиск на батьків та роблять усе можливе, аби заблокувати українцям будь-які шляхи для виїзду на Батьківщину.

Нагадаємо, Україна запровадила механізм невідкладних репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Постраждалі зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 3 тисяч євро, а право на допомогу матимуть також діти, народжені внаслідок таких злочинів.

Для розгляду звернень створять спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, а сам процес обіцяють зробити максимально конфіденційним і безпечним для заявників.

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Теги: росія діти війна окупація

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