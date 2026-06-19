День літнього сонцестояння 2026: коли настане найдовший день року та які традиції з ним пов'язані

21 червня жителі Північної півкулі зустрінуть літнє сонцестояння – астрономічну подію, після якої світловий день поступово почне скорочуватися

У неділю, 21 червня, в Україні відбудеться літнє сонцестояння – одна з головних астрономічних подій року. Саме в цей день Сонце досягне своєї найвищої точки над горизонтом, завдяки чому українці матимуть найдовший світловий день і найкоротшу ніч.

Попри те, що літо вже триває майже три тижні, саме 21 червня настає його астрономічний початок. Відразу після сонцестояння світловий день почне поступово зменшуватися.

Що таке літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння – це момент, коли вісь Землі максимально нахилена до Сонця. Через це сонячні промені падають на Північну півкулю під найбільшим кутом, а Сонце опівдні підіймається найвище за весь рік.

Саме тому 21 червня тривалість світлового дня в Україні становить майже 16 годин. У північних областях вона трохи більша, у південних – дещо менша, однак саме цього дня різниця між днем і ніччю є максимальною.

Після сонцестояння світловий день щодня скорочуватиметься приблизно на кількадесят секунд, а ближче до осені – уже на кілька хвилин.

Коли відбудеться сонцестояння у 2026 році

У 2026 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня. Астрономічно це не весь день, а конкретний момент, коли Сонце досягає найбільшого схилення на північ від небесного екватора.

Саме після цієї миті в Північній півкулі починається астрономічне літо, тоді як у Південній – астрономічна зима.

Чому після найдовшого дня літо тільки починається

Багатьох дивує, що після найдовшого дня року світловий час уже починає скорочуватися, хоча спека часто лише посилюється.

Причина полягає в тому, що суша й океани нагріваються поступово. Вони накопичують тепло протягом кількох тижнів після сонцестояння, тому найвищі температури зазвичай спостерігаються у липні або навіть серпні.

Як святкували сонцестояння наші предки

Ще задовго до появи сучасних календарів літнє сонцестояння було одним із найважливіших днів року. Люди вважали, що саме цього часу природа досягає найбільшої сили.

У слов'ян існувало свято Купайла, яке згодом переплелося з християнською традицією святкування Різдва Івана Хрестителя. Саме звідси походить відоме свято Івана Купала.

У різних регіонах України влаштовували народні гуляння, плели вінки, розпалювали багаття, співали обрядових пісень та зустрічали світанок.

Народні прикмети

Із днем літнього сонцестояння пов'язано чимало прикмет:

ясний світанок – до щедрого врожаю;

рясна ранкова роса – до гарного літа;

сильний вітер – до зміни погоди;

дощ цього дня вважався ознакою вологого літа.

Наші предки також вірили, що лікарські рослини, зібрані поблизу сонцестояння, мають найбільшу цілющу силу.

Як святкують сонцестояння у світі

У різних країнах ця подія досі залишається важливою культурною традицією.

Тисячі людей щороку зустрічають світанок біля давнього кам'яного комплексу Стоунхендж у Великій Британії. У країнах Скандинавії святкують Мідсоммар – одне з головних літніх свят із танцями, піснями та сімейними пікніками.

У Латвії відзначають Ліго, а у Фінляндії – Юханнус. Усі ці традиції мають спільне походження – вшанування Сонця та розквіту природи.

Цікаві факти про найдовший день року

Сонце цього дня сходить найраніше, а заходить найпізніше. За Полярним колом Сонце може взагалі не заходити за горизонт. У Південній півкулі 21 червня, навпаки, триває найдовша ніч року. Після літнього сонцестояння людське око ще довго майже не помічає скорочення світлового дня, адже зміни відбуваються дуже поступово.

Що варто зробити цього дня

Астрономи наголошують, що сонцестояння – це насамперед природне явище, яке не має жодного містичного впливу на життя людини.

Водночас найдовший день року – гарна нагода провести більше часу на природі, зустріти світанок або захід Сонця, вирушити в похід чи просто насолодитися майже шістнадцятьма годинами денного світла.

Саме тому літнє сонцестояння щороку привертає увагу не лише науковців, а й мільйонів людей у всьому світі, які сприймають його як символ початку справжнього літа, тепла та найдовших сонячних днів.

Що, за народними повір'ями, не рекомендували робити в день літнього сонцестояння

Літнє сонцестояння здавна вважали особливим днем, коли природа досягає найбільшої сили. Наші предки вірили, що цього часу слід уникати деяких вчинків, аби не накликати невдачу. Водночас ці уявлення належать до народної традиції й не мають наукового підтвердження.

Зокрема, вважалося, що цього дня не варто:

Сваритися, ображати близьких чи з'ясовувати стосунки. Люди вірили, що конфлікти, які виникли в день сонцестояння, можуть затягнутися надовго.

Відмовляти в допомозі. За повір'ями, добро, зроблене цього дня, обов'язково повернеться сторицею.

Проводити день у поганому настрої. Наші предки намагалися зустрічати найдовший день року з радістю та вдячністю.

Без потреби зрізати дерева або нищити рослини. Оскільки день символізував розквіт природи, до неї ставилися з особливою повагою.

Марно витрачати час удома. Існувало повір'я, що цього дня варто більше перебувати на свіжому повітрі, зустріти світанок або провести час із рідними.

Також у народі вірили, що в день літнього сонцестояння не слід втрачати надію, зациклюватися на образах чи бажати комусь зла. Натомість цей день вважали сприятливим для добрих справ, примирення, відпочинку на природі та нових починань.