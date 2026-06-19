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Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Москва після атаки дронів
фото: скрин з відео

Провідні російські телеканали практично не згадували про масовану атаку дронів 

Телебачення Росії практично проігнорувало масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася у ніч на 18 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на незалежне видання «Вот так».

Попри те, що навіть російські джерела назвали цей удар одним із наймасштабніших із лютого 2022 року, центральне телебачення РФ виділило на висвітлення теми лічені секунди.

Як атаку висвітлював «Первый канал» та «Россия 1»

Головні федеральні телеканали країни-агресорки повністю змістили акценти новинних випусків, зосередившись на дорожньо-транспортній пригоді з автобусом у Брянській області та звітах про ситуацію на фронті.

  • «Россия 1»: обмежилася сухим і коротким повідомленням про нібито 180 збитих безпілотників та атаку на Московський нафтопереробний завод. При цьому пропагандисти повністю промовчали про реальні пошкодження житлових будинків, торговельного центру та інших цивільних об’єктів у російській столиці.
  • «Первый канал»: приділив події близько 20 сек ефірного часу. Глядачам не показали жодних кадрів, фотографій чи відеозаписів наслідків руйнувань у Москві. Одразу після цього сюжету журналісти поспішно перейшли до висвітлення російських ударів по території України.

Повне ігнорування в ранкових ефірах

Телеканал НТВ у своєму першому ранковому випуску новин взагалі вирішив не згадувати про те, що столицю РФ атакували десятки дронів. Лише о 10:00 ведучі побіжно озвучили офіційні заяви про «збиті БпЛА» та оголосили про введення тимчасових обмежень на зліт і посадку в московських аеропортах.

Така скоординована поведінка федеральних медіа свідчить про намагання Кремля приховати від власного населення вразливість російської столиці перед повітряними ударами та штучно занизити реальні масштаби руйнувань. 

Нагадаємо, 18 червня українські далекобійні дрони вдруге за тиждень прорвали протиповітряну оборону російської столиці та повторно уразили стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Поки небо над Москвою затягує чорним димом, а місцеві жителі б'ються в істериці через закриті аеропорти, українці традиційно демонструють незламний оптимізм та невичерпний гумор.

«Главком» писав, що паливна криза в Росії охоплює все нові регіони, змушуючи місцеву владу вдаватися до тотальної цензури. Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков зобов'язав підконтрольні медіа штучно занижувати рівень тривоги серед населення та створювати ілюзію «стабільності». Попри оптимістичні сюжети на місцевому телебаченні, мешканці Новосибірська та інших великих міст Сибіру публікують у соцмережах фото порожніх заправних табло. 
 

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Теги: росія телебачення Москва системи ППО ракетна атака

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